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Шафран разоблачила уловки поклонников "цифры": "Люди стали мишенями"

22 июля 2020, 03:00  •  37 • Политика
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет и провести "цифровую трансформацию". По мнению Шафран, последний пункт пропихнула в указ главы государства нехорошая группа лиц. "Мы должны понимать, что люди стали мишенями для дистанционного управления", - предупреждает журналистка.
Президент России Владимир Путин подписал указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", среди которых значится такой пункт, как "цифровая трансформация". Своим мнением на этот счёт поделилась журналистка Анна Шафран.
Она отметила, что к данному пункту имеется несколько серьёзных замечаний. По мнению журналистки, рядом с главой государства засела группа лиц, которой удалось под благовидным предлогом пропихнуть в документ пресловутую "цифровизацию". Однако цифровизация должна быть средством, а не самоцелью. Для сравнения, Шафран приводит автомобилизацию, которая была средством для улучшения качества перемещения. С "цифрой" всё должно быть точно так же, считает журналистка.
Цифровизация должна рассматриваться исключительно исходя из того, как она помогает сохранению населения, созданию возможностей для самореализации, комфортной среды, условий для достойного труда, самоцелью она быть не должна, - подчеркнула Анна Шафран в интервью Царьграду.
В противном случае получится, как с Google и Facebook, объясняет журналистка. Мы думали, что ищем что-то через Google, но теперь мы понимаем, что Google ищет нас. Предполагали, что используем социальные сети для связи, но мы узнали, что связь - это то, как социальные сети используют нас.
Мы почти не задавались вопросом, почему наш телевизор или матрас имеют политику конфиденциальности. Мы начали понимать, что политика конфиденциальности на самом деле - это политика наблюдения, и надо отдавать себе в этом отчёт, - отметила Анна Шафран.
Она добавила, что в конкурентной борьбе за сферу охвата финансовый капитал хочет и ваш дом, и то, что вы говорите, хочет контролировать, что вы делаете в стенах вашего дома. Ему нужна информация про вашу машину, про ваши медицинские условия, программы, которые вы смотрите, ваше местоположение, все улицы, здания на вашем пути, поведение людей, которые вас окружают.
Они хотят слышать ваш голос, знать, что вы едите, что покупаете, знать, как ваши дети играют, во что играют, на кого они учатся, знать, что у вас в голове. Вообще ничто не является исключением. И мы должны понимать, что люди стали мишенями для дистанционного управления, - предупреждает Анна Шафран.
По её словам, вся эта система контроля и манипуляции настроена на извлечение прибыли. Для человека в этой системе места нет, подчёркивает журналистка.
Получается, когда мы говорим про цифровую трансформацию, мы перекрываем тем самым все предыдущие пункты (национальных целей развития России), которые были перечислены выше. Информационное доминирование надзорного капитализма не направлено на решение насущных проблем. Вместо этого мы видим управление людьми огромным капиталом, который яростно посвящает себя экономике человеческого предсказания для получения прибыли. И это только один аспект, - подводит итог Анна Шафран.

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