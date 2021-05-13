Шафран призвала выйти из "советского колхоза" ПАСЕ

Известная журналистка Анна Шафран призвала Россию выйти из состава Парламентской ассамблеи Совета Европы, если нападки со стороны Запада не прекратятся. Она сравнила организацию с советским колхозом, поскольку по факту ПАСЕ уже не представляет обычных людей.

Таким образом журналистка поддержала идею главы делегации России в ПАСЕ Пётра Толстого, который ранее предложил покинуть организацию. По её словам, Россия - не Украина, ей не нужно доказывать, что она является частью Европы.

Сохранение членства в ПАСЕ имеет смысл только до тех пор, пока оно позволяет Москве отстаивать свои государственные интересы и защищать граждан страны, считает Шафран. Она обратила внимание, что сегодня западные политики, сидящие в ПАСЕ, представляют интересы США, а не своих соотечественников. Таким образом, отмечает журналистка, если провокации против России не прекратятся, стране следует покинуть организацию.

Двусторонние контакты у нас с европейскими странами получаются гораздо лучше. А ПАСЕ оно как советский колхоз - вроде всё народное, а на самом деле ничьё, - пишет Шафран в Telegram.

Скриншот:Telegram/ШАФРАН

Напомним, что о готовности России выйти из ПАСЕ накануне заявил Пётр Толстой. Он признал, что это единственная международная площадка, на которой Россия может отстаивать свою точку зрения. Однако это не имеет смысла, когда большинство делегаций отказываются слушать какие-либо аргументы, идущие вразрез с политической линией США и Великобритании.