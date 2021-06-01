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Шафран объяснила, "от кого надо защищать детей": "Бой" в Госдуме попытались скрыть

01 июня 2021, 17:05  •  125 • Политика
Анна Шафран объяснила, "от кого надо защищать детей": "От наших многоуважаемых чиновников". Она рассказала о "бое" в Госдуме, который попытались скрыть.
Сегодня, 1 июня, отмечается Международный день защиты детей. И в настоящее время дети в России действительно требуют защиты, отметила журналист, ведущая Анна Шафран в программе "Шафран" на канале Царьград:
И сегодня мы можем вполне однозначно сказать, от кого нужно защищать детей. К сожалению, от тех, кто согласно своим служебным обязанностям должен создавать для детей максимально благоприятные условия для развития. От наших многоуважаемых чиновников.
На прошлой неделе в Государственной думе состоялось расширенное заседание комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи с участием министра просвещения Сергея Кравцова, министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева, а также представителей общественности.
Видимо, предполагалось, что заседание пройдёт в режиме рутинного обмена мнениями. Но, к счастью, этого не случилось. Представители родительской общественности дали настоящий бой сторонникам безудержной цифровизации образования, подчеркнула ведущая "Первого русского":
Бой настолько яркий и убедительный, что видеозапись заседания в итоге удалили с сайта Государственной думы.
Первым атаковал цифровизаторов член Совета по правам человека при президенте, известный специалист в области компьютерной безопасности Игорь Ашманов.
Он поднял очень важный вопрос - а почему цифровизаторы пытаются внедрить свои сомнительные новшества без участия общественности? Ответ понятен - потому что они сами очень хорошо понимают: если действовать демократическим путём, то шансов у них никаких нет.
К сожалению, вменяемого ответа на свой вопрос Ашманов так и не получил. Более того, организатор мероприятия, депутат Госдумы Александр Хинштейн, вместо того чтобы прислушаться к одному из ведущих в нашей стране специалистов по цифровой безопасности, зачем-то решил обвинить его в самопиаре.

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