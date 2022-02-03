Шафран о "конвое свободы": "Сильные мира сего недооценили"

Телеведущая Анна Шафран в своём телеграм-канале объяснила, в чём суть канадского "конвоя свободы".

Канада может стать показательным примером для сильных мира сего, показывающим, чем чревато бессмысленное давление на людей. Об этом в своём телеграм-канале пишет ведущая Анна Шафран.

"Канада и канадский "конвой свободы". Похоже, сильные мира сего явным образом недооценили людей на нашей планете. Они думали, что сумеют сломать человечество, но удалось только согнуть", - указала она.

По сути, отметила Шафран, в целом законы социальные мало отличаются от законов физических.

"Согнутое - разгибается. Сила противодействия равна силе действия. Если маятник изо всех сил качнуть влево, он неизбежным образом после этого качнётся вправо", - пояснила ведущая.

Чтобы не было у нас повторения такой ситуации, как в Канаде или Казахстане, следует внимательно изучить причины протестов в других странах, и не давать поводов для народного недовольства, убеждена она.

"Революций в нашей истории было более чем достаточно, давайте наконец-то начнём учиться не на собственных, а на чужих ошибках. Согласитесь, есть над чем подумать", - добавила Шафран.

Напомним, что в Оттаве 23 января начался антиправительственный митинг дальнобойщиков под названием "Конвой свободы". Активисты выступают против политики карантина и вакцинации от коронавируса.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо покинул резиденцию в Оттаве на фоне протестов по соображениям безопасности.