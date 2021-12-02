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Шафран назвала страну, на которую нужно обратить внимание: "Чтобы не повторить тех же ошибок"

02 декабря 2021, 18:45  •  71 • Политика
Анна Шафран назвала страну, на которую России нужно обратить внимание: "Чтобы не повторить тех же ошибок". Речь о Южно-Африканской Республике. Журналистка указала на сходства в изменениях в ЮАР и СССР в 1990-х годах.
Есть одна африканская страна, на чей пример России стоит обратить внимание, заявила журналистка, ведущая Анна Шафран в программе "Шафран" на канале Царьград.
Она пояснила, что это необходимо, "чтобы не повторить тех же ошибок". Речь о Южно-Африканской Республике, которая долгое время существовала в условиях апартеида, то есть политического, экономического и культурного разделения белых потомков колонизаторов и темнокожих местных.
Расизм? Безусловно... При этом, как стало понятно после отмены политики апартеида, для самой богатой и успешной африканской страны это неприятное явление было одним из основных факторов выживания, - отметила ведущая "Первого русского".
Последний белый президент ЮАР Фредерик де Клерк в 1990 году начал демонтаж апартеида. Он освободил из тюрьмы темнокожего активиста Нельсона Манделу и отменил законы о раздельном проживании разных рас и другие ограничения.
С тех пор уровень безопасности в этой стране резко снизился, экономика пусть и остаётся самой крупной в Африке, но уже не показывает прошлых успехов. Белые из страны активно уезжают, а темнокожие, наоборот, массово приезжают.
Словом, ЮАР более медленно и менее кроваво движется по пути, который несколькими десятилетиями ранее прошла Южная Родезия, переименованная в Зимбабве.
Фредерик де Клерк, скончавшийся 11 ноября этого года, за демонтаж апартеида получил Нобелевскую премию мира в 1993 году - через три года после первого и последнего президента СССР Михаила Горбачёва.
По сути, они оба получили премии за развал собственных стран и их выведение из числа успешных и влияющих на происходящее в мире государств, - считает Шафран.

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