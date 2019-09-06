Сговорились и пытались выведать тайны: В Италии по запросу США задержан топ-менеджер ОДК, ему грозит до 10 лет тюрьмы

В аэропорту Неаполя по запросу США был задержан топ-менеджер входящей в "Ростех" Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Коршунов. 57-летний гражданин России, а также 59-летний итальянец Маурицио Паоло Бьянки подозреваются американской стороной в попытке кражи коммерческой тайны.

По версии американской стороны, в 2013-2018 годах Бьянки от имени Коршунова нанимал нынешних и бывших работников итальянского подразделения GE Aviation, компании, которая является одним из ведущих производителей авиационных двигателей в мире со штаб-квартирой в Огайо.

Впоследствии итальянский менеджер перешел на работу в фирму Aernova, оказывавшей консалтинговые услуги "Авиадвигателю" - "дочке" ОДК, которая вместе с конструкторским бюро "ОДК-Авиадвигатель" разрабатывает двигатель ПД-14.

По информации минюста США, при написании технических отчетов для Коршунова работники использовали торговые секреты, принадлежащие GE Aviation.

В пресс-релизе ведомства говорится, что за сговор и попытку кражи коммерческой тайны по американским законам гражданину РФ грозит до десяти лет тюрьмы.

Российская сторона оказывает юридическую помощь и поддержку задержанному в аэропорту Неаполя гражданину России Александру Коршунову, сообщили РИА Новости в МИД.