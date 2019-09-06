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Сговорились и пытались выведать тайны: В Италии по запросу США задержан топ-менеджер ОДК, ему грозит до 10 лет тюрьмы
06 сентября 2019, 04:39 • 96 • В мире
Топ-менеджера входящей в "Ростех" Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова обвинили в попытке кражи торговых секретов американской авиастроительной компании. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. По делу также проходит гражданин Италии.
В аэропорту Неаполя по запросу США был задержан топ-менеджер входящей в "Ростех" Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Коршунов. 57-летний гражданин России, а также 59-летний итальянец Маурицио Паоло Бьянки подозреваются американской стороной в попытке кражи коммерческой тайны.
По версии американской стороны, в 2013-2018 годах Бьянки от имени Коршунова нанимал нынешних и бывших работников итальянского подразделения GE Aviation, компании, которая является одним из ведущих производителей авиационных двигателей в мире со штаб-квартирой в Огайо.
Впоследствии итальянский менеджер перешел на работу в фирму Aernova, оказывавшей консалтинговые услуги "Авиадвигателю" - "дочке" ОДК, которая вместе с конструкторским бюро "ОДК-Авиадвигатель" разрабатывает двигатель ПД-14.
По информации минюста США, при написании технических отчетов для Коршунова работники использовали торговые секреты, принадлежащие GE Aviation.
В пресс-релизе ведомства говорится, что за сговор и попытку кражи коммерческой тайны по американским законам гражданину РФ грозит до десяти лет тюрьмы.
Российская сторона оказывает юридическую помощь и поддержку задержанному в аэропорту Неаполя гражданину России Александру Коршунову, сообщили РИА Новости в МИД.
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