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Сговор украинских властей с Россией "раскрыли" в прямом эфире
07 декабря 2020, 10:40 • 318 • Политика
Администрацию Зеленского обвинили в обходе собственных санкций
Житель Харькова, представившийся Романом, обратился в эфире украинского телеканала "НАШ", где заявил о сотрудничестве действующей администрации с Россией. По мнению харьковчанина, "бандиты во власти" не обременяют себя запретами на взаимодействие с "оккупантами", не давая такой возможности населению Незалежной.
Роман спросил экспертов, по какой причине "бандиты во власти" могут сотрудничать с РФ, в то время как простые граждане не имеют возможности взаимодействовать с россиянами. По словам украинца, официальный Киев прекрасно действует в обход принятых санкций, однако простым смертным за такие действия грозит уголовная ответственность.
Харьковчанин поведал о том, что до "прихода нынешних бандитов к власти" занимался изготовлением запчастей для мотоциклов, которые продавал россиянам. Однако теперь у него такой возможности нет.
"Чего же они не запретили это концерну "Богдан", где прекрасно собираются "Лады Весты" и "Гранты" из запчастей из России? Почему правительство может сотрудничать с Россией, а обычные люди, пытающиеся выжить, нет?" – негодует мужчина.
Эксперты же заявили, что в подобных условиях продолжал сотрудничать с РФ и концерн "Рошен", принадлежащий экс-президенту Украины Петру Порошенко, который усилил антироссийскую риторику, поэтому такая ситуация уже никого не удивляет.
Ранее сообщалось о том, что сотрудники СБУ заявили о попытке двух жителей Киева проникнуть в ряды спецслужб Украины. Задержанных подозревают в работе на Россию.
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