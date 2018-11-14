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Сговор между КПРФ и «Единой Россией» - мнение экспертов
14 ноября 2018, 02:09 • 43 • Политика
Победа кандидата от КПРФ Валентина Коновалова на губернаторских выборах в Хакасии подняла в экспертном сообществе дискуссию о том, что, возможно, между парламентской оппозицией и партией власти существовали определенные договоренности насчет сентябрьских выборов
Автор:
Афанасьев Андрей
Относительно уверенная победа КПРФ в Хакасии и не менее уверенная «сдача» Приморья заставили СМИ и экспертное сообщество задуматься о природе такого неоднозначного результата. Ранее Царьград уже писал о том, что, возможно, парламентская оппозиция получила от одной из властных группировок некие обещания в обмен на сдачу своих позиций в ряде регионов.
В пользу возможности такого сценария говорит та модель поведения, которую избрали в ЛДПР и КПРФ во время региональных выборов в сентябре этого года. В частности, источники Царьграда подтверждают, что на руководство ЛДПР оказывалось давление с тем, чтобы партия сняла своих кандидатов на пост губернаторов Владимирской области и Хабаровского края. В обмен им якобы предлагали губернаторское кресло в Курской области. ЛДПР отказалась и в результате одержала победу в обоих регионах. Как опытный политик Владимир Жириновский вряд ли пошел бы на такое серьезное обострение, не заручившись поддержкой «с альтернативного фланга». Видимо, аналогичные обещания получил и Геннадий Зюганов в случае с выборами в Хакасии. Что до Приморья, то этот ключевой регион коммунистов заставили «сдать без боя», видимо, «откупившись» Хакасией.
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