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Сговор Азербайджана и Турции раскрыли: "А албанцы и не в курсе…"
13 января 2021, 06:20 • 82 • Политика
Ясно, что Азербайджан и Турция были и остаются союзниками в вопросе карабахского конфликта. Однако на деталь с армянскими святынями ранее мало кто обращал внимание. Теперь же и здесь сговор был раскрыт с интереснейшими деталями. "А албанцы и не в курсе…" - это лишь одна часть интриги.
В ходе встречи с лидерами Армении и Азербайджана президент России Владимир Путин говорил в том числе об охране культурных объектов в Нагорном Карабахе, которыми раньше занимались и местные жители, и армянские представители.
Как известно, многие из храмов были атакованы азербайджанскими военными. Причём корреспонденты на местах настаивали, что бомбардировки происходили даже при понимании, что внутри церквей прячутся мирные люди. А дальше армянские святыни начали громить - не только храмы, но и скульптуры. В результате было принято решение о защите.
Об этом пункте с охраной культурных объектов говорил в эфире "Радио КП" и депутат Госдумы Константин Затулин. Он объяснил, почему этот вопрос вызывает обеспокоенность даже после заключения мирных соглашений:
"Стороны абсолютно расходятся в представлении о том, что такое культурно-исторические ценности", - пояснил Затулин.
Депутат добавил, что азербайджанская сторона придерживается теории, согласно которой "христианские монастыри Карабаха и прилегающих территорий - это вообще не армянские монастыри, а некие албанские". Этот сговор поддерживает и Турция. Смысл в том, что армяне якобы и не должны беспокоиться о таких святынях. Однако "эта точка зрения никем в мире, кроме Азербайджана и Турции, не разделяется, это является на самом деле фальсифицированной версией".
Собеседник Затулина в эфире Валентин Алфимов иронично отметил: "А албанцы и не в курсе..." И тут выяснилось, что речь идёт о "кавказской Албании, не той, что в Европе". Как уточнил Затулин, азербайджано-турецкий сговор состоит лишь в том, чтобы использовать тезисы из "стародавних времён". Но в тот период, к слову, и Азербайджана никакого не было как единого государства.
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