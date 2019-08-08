Сгоревшие леса не восстанавливаются. Глава программы Гринпис в России поспорили с Канадой

В студии программы "Дежурный по редакции" на телеканале Царьград в прямом эфире среды, 7 августы зрители вместе с экспертами и ведущим обсуждали, кто виноват в том, что в Сибири горят миллионы гектаров леса. Общественность бьёт тревогу, местные власти спокойно наблюдают за происходящим. Так ли это, что происходит и как с этим бороться?

Так, руководитель программ по особо охраняемым территориям Гринпис России Михаил Крейдлин говорил о восстанавливаемости лесов. Есть мнение, что в пожарах ничего страшного нет. А огонь - это способ самоочищения, после которого лес восстановится. Крейдлин постарался объяснить на примере.

"Все зависит от того, какие пожары. Если пожар верховой, то там погибло все. Через какое-то время там обновление какое-то, конечно, начнется, - отметил эксперт. - И если такое восстановление начнется, то сначала это будет трава, затем осина и лет через 200 может быть восстановится то, что не сгорит еще раз. Потому что, к сожалению, те самые гари - а там много сухостоя и бурелома, они в первую очередь подвержены пожарам. У нас многие участки прогорают много лет подряд и ничего не остается, ничего не восстанавливается".

По словам Крейдлина, ситуация в Забайкалье, где горело в прошлом году, показывает, что степь наступает.

"И соответственно это увеличивает опасность пожаров, потому что по траве пожар идет быстрее", - добавил эксперт.