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Сгорели заживо: Во Вьетнаме погибли 13 человек при пожаре в многоэтажке

23 марта 2018, 07:09  •  60 • В мире
Страшный пожар во Вьетнаме унес жизни 13 человек, причина возгорания пока не установлена.
Во вьетнамском городе Хошимин в одном из благополучных жилых районов загорелся 20-этажный дом. Сообщается, что огонь стал распространяться по первым этажам. ЧП произошло глубокой ночью, поэтому не все смогли среагировать на дым и огонь. Известно, что 13 человек погибли.
Сотни семей оказались на улице, около 30 человек пострадали. Сейчас на месте работают медики и спецслужбы.
"Я проснулась, и все, что я могла видеть, - это клубы черного дыма, - цитирует очевидца местное издание. - Я выскочила из дома с шестимесячной дочерью на руках, натыкалась на людей, которые паниковали и кричали так же, как я".
Причина пожара пока не установлена.

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