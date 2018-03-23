Сгорели заживо: Во Вьетнаме погибли 13 человек при пожаре в многоэтажке

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Страшный пожар во Вьетнаме унес жизни 13 человек, причина возгорания пока не установлена.

Во вьетнамском городе Хошимин в одном из благополучных жилых районов загорелся 20-этажный дом. Сообщается, что огонь стал распространяться по первым этажам. ЧП произошло глубокой ночью, поэтому не все смогли среагировать на дым и огонь. Известно, что 13 человек погибли.

Сотни семей оказались на улице, около 30 человек пострадали. Сейчас на месте работают медики и спецслужбы.

"Я проснулась, и все, что я могла видеть, - это клубы черного дыма, - цитирует очевидца местное издание. - Я выскочила из дома с шестимесячной дочерью на руках, натыкалась на людей, которые паниковали и кричали так же, как я".

Причина пожара пока не установлена.