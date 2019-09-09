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Сгорела даже танковая броня: Украинскую военную колонну при попытке передислокации остановили взрывы

09 сентября 2019, 23:39  •  84 • В мире
Украинскую военную колонну, которая двигалась в процессе передислокации, остановило несколько мощных взрывов. Сгорела даже танковая динамическая броня, начинённая взрывчаткой.
Всё случилось в Запорожье, где одна из воинских частей перебрасывалась на новое место несения службы. Во время переезда в одной из колонн военной техники прозвучало несколько мощных взрывов.
По данным Государственного бюро расследований Украины, взрывам предшествовало возгорание в одном из прицепов колонны. В нём перевозили горюче-смазочные материалы и элементы танковой динамической брони, которые были заполнены взрывчаткой.
Как отмечается в сообщении бюро, в итоге и ГСМ, и броня сгорели, что причинило ущерб в крупных размерах. Лишь по счастливой случайности никто из людей не пострадал. По данным портала Русская Весна, начато расследование по факту уничтожения военного имущества.

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