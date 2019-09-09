Сгорела даже танковая броня: Украинскую военную колонну при попытке передислокации остановили взрывы

Всё случилось в Запорожье, где одна из воинских частей перебрасывалась на новое место несения службы. Во время переезда в одной из колонн военной техники прозвучало несколько мощных взрывов.

По данным Государственного бюро расследований Украины, взрывам предшествовало возгорание в одном из прицепов колонны. В нём перевозили горюче-смазочные материалы и элементы танковой динамической брони, которые были заполнены взрывчаткой.

Как отмечается в сообщении бюро, в итоге и ГСМ, и броня сгорели, что причинило ущерб в крупных размерах. Лишь по счастливой случайности никто из людей не пострадал. По данным портала Русская Весна, начато расследование по факту уничтожения военного имущества.