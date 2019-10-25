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Сгорел сарай, гори и хата! Пиар-политик вместо реал-политик

25 октября 2019, 08:24  •  76 • Аналитика
Давший Зеленскому президентскую путёвку комедийный «95 квартал», поднялся вместе с академическим хором имени Верёвки до поджигательских философских обобщений. Воспел с народным (!) хором поджог дома Гонтаревой, именно поджог дома, а не борьбу с коррупцией, в которой подозревают Гонтареву.




В «квартале» это политической сатирой называют, ну-ну… Так же алкоголик уверен, что он не алкоголик, и всё дозы увеличивает, а эти юмористы как бы сатиру. Когда у солиста поджигательской песни Евгена Кошевого и К загорятся собственные дома, они могут спеть песенку про дом Гонтаревой, переделанную под себя. Или другие юмористы споют им такую песенку.


«Нормандский формат» почти не виден


На таком фоне президент Зеленский главной своей задачей видит встречу в «нормандском формате» с президентом России Путиным. Чтобы посмотреть друг другу в глаза. На этом саммит и закончится. Все последние заявления Зеленского и свиты его говорят о том, что выполнять Минские соглашения они не собираются, они ещё вопрос о Крыме поставить хотят в каком-нибудь формате. Порошенко понимал, что выходить с такой повесткой к Путину бесполезно, поэтому «нормандский формат» не собирается с 2016 года, а Зеленский этого не понимает?

Мы видим, пожалуй, политику Зеленского как постоянный пиар, и дозы этого пиара нужно постоянно увеличивать, чтобы создавать ощущение бурной деятельности, для этого нужно постоянно повышать ставки, вот уже и до встречи с Путиным подняли. А он не спешит навстречу президенту Зе.

Скорее всего, встреча в «нормандском формате», если таковая состоится, закончится каким-нибудь демаршем Зеленского, какой он выкинул при встрече с Варфоломеем в Стамбуле: не подписал уже согласованный документ. Москва это понимает и требует не только разведения сил в трёх точках на Донбассе, но выполнения «формулы Штайнмайера» до последней буквы. И предварительного согласования всех документов саммита, подготовленных заранее к встрече. Это практически невыполнимые условия для Зеленского.

Возможно и другое: после скандала Зеленского в США на Генассамблее с буквальным раздеванием его американскими ток-шоу Москва считает неприемлемой встречу Зеленского с Путиным. Публично об этом никогда не скажут, просто эта встреча не состоится, и всё.

Реал-политик Москвы


Вообще, Россия не спешит на Украину, даёт бандеровскому режиму созреть до конца. Почему? Зеленский вознамерился проводить старую политику Порошенко по-умному: он-то сможет развести Париж, Берлин и Москву в «нормандском формате» или как-нибудь ещё. То есть хочет доказать, что президент Зеленский – умный, а Порошенко – дурак. Этой иллюзии нужно дать рассыпаться под своей собственной тяжестью. Избиение клоунов «95 квартала» при пожаре у Гонтаревой, которое уже началось на Украине, должно дойти до логического конца.



Москва ведёт с Украиной реал-политик, поэтому Киев с пиар-политик постоянно оказывается к «зраде». Ничего не поделаешь: с профессиональными украинцами, которые управляют сегодня Киевом, договариваться бесполезно. Также как и с авантюристами, прикрывающимися националистической фразеологией, с Зе и Ко во главе.

С другой стороны, нынешняя Украина – это наглядный для всех пример «России без Путина», но с «Европой». Россия отгородилась от бандеровцев Крымом и Донбассом, а вот Европа с ними ассоциировалась, и это будет дестабилизировать Европу. Москва играет на Украине вдолгую: бандеровский режим потянет за собой и Европу, и США на политическое дно, и тогда они сами бросят его.

Сорок «зрадников»


Сорок конгрессменов, причём от как бы проукраинской Демократической партии США, направили госсекретарю Майку Помпео письмо с требованием признать полк «Азов» Нацгвардии Украины, подчиняющийся МВД Арсена Авакова, террористической организацией. За нацистскую идеологию и практику. Украинские эксперты пустились в рассуждения, что конгрессмены таким образом хотят помочь Зеленскому в противостоянии с «Азовом», его непосредственным командиром Билецким и с самим Аваковым. Конгресс США разбирается в тонкостях бандеровской политики? Да нет, ребята!

США будут валить режим Зеленского, если он не упадёт сам, по классику Гоголю: мы тебя поставили, мы тебя и свалим. Сорок конгрессменов это уже начали, несомненно, по своей собственной инициативе.


Ключевая фигура сегодня на Украине – шеф МВД и нацистов «Азова» Арсен Аваков, ландскнехт, наёмник; он появился на майданной Украине внезапно из Италии и может исчезнуть с Украины так же внезапно. И президент Зеленский с Коломойским останутся наедине с неонацистской общественностью…
Виктор Каменев

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