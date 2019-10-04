«Сгладить отрицательную реакцию»: как Киев намерен разрабатывать новый закон об особом статусе Донбасса

Украина собирается согласовать с Россией законопроект об особом статусе Донбасса. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по иностранным делам Богдан Яременко. Он также сообщил, что Киев не намерен проводить по этому вопросу референдум. Разговоры о плебисците начались после того, как украинский лидер Владимир Зеленский пообещал, что закон будет разрабатываться «в сотрудничестве со всем украинским обществом». Эксперты полагают, что согласовывать новую норму необходимо в первую очередь с властями самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

Киев намерен согласовать с Россией законопроект об особом статусе Донбасса. С таким утверждением выступил глава комитета Верховной рады Украины по иностранным делам, член правящей партии «Слуга народа» Богдан Яременко.

«Это будет не только решение Верховной рады, но и согласованная с Российской Федерацией позиция», — заявил депутат в эфире телеканала «112 Украина».

Политик также отметил, что, по его мнению, Москва должна показать «больший прогресс» в выполнении условий безопасности, чтобы Украина согласилась принять участие в новом раунде переговоров в нормандском формате.

«Очевидно, что если российская сторона заговорила о каких-то датах, то она считает, что Украина выполнила предпосылки, но с нашей стороны мы хотим большего или достаточного прогресса в выполнении условий безопасности», — заявил нардеп.

Как отметили эксперты, согласовывать закон об особом статусе Киев должен в первую очередь с республиками Донбасса.

«Украине нужно согласовывать все вопросы, связанные с законодательством об особом статусе, с законодательством о выборах, с поправками к Конституции с представителями Донецка и Луганска», — сказал в беседе с RT директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

«Сгладить отрицательную реакцию»

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил обсудить закон об особом статусе Донбасса на общенациональном уровне.

«Будем ли мы его сами разрабатывать и быстро принимать? Нет. Мы напишем его вместе, в сотрудничестве и при публичном обсуждении всем украинским обществом, не пересекая ни одной красной линии. Следовательно, никакой капитуляции, никакой сдачи национальных интересов Украины, никаких договорняков и глобальных шагов без согласия народа Украины. Только возвращение людей и наших территорий», — заявил политик, добавив, что в новый закон будет включена формула Штайнмайера.

Богдан Яременко

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© @bohdan.yaremenko

Многие украинские политики расценили это заявление как предложение провести референдум. Однако Яременко отверг это предположение.

«Закона о референдуме, который бы позволил быстро в случае необходимости (провести его. — RT) нет, но в то же время существующие процедуры рассмотрения законопроектов в комитетах... позволяют держать всех граждан Украины хорошо осведомлёнными о том, что происходит», — цитирует его РИА Новости.

Нардеп также отметил, что плебисцит может быть воспринят Москвой «как попытка не выполнять свои обязательства», что станет причиной срыва мирных договорённостей.

Помимо этого, Зеленский заверил украинских граждан, что закон не будет подписан на встрече в нормандском формате, дата проведения которой сейчас обсуждается.

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Закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» был подписан Петром Порошенко ещё в 2014 году. Как указано в тексте документа, он «определяет временный порядок организации местного самоуправления» в отдельных районах Донбасса для «скорейшей нормализации обстановки».

В первой статье закона говорится о том, что особый статус вводится на срок до 31 декабря 2019 года. Согласно положениям документа, в указанных регионах должен быть введён запрет на дискриминацию и уголовное преследование лиц, имеющих отношение к событиям на территориях Донецкой и Луганской областей. Кроме того, Киев гарантирует жителям непризнанных республик право использовать в общественной и частной жизни русский язык.

Однако на практике эти нормы не применялись, поскольку в марте 2015 года Рада отложила вступление в силу особого статуса Донбасса до проведения в регионе выборов в соответствии с украинским избирательным законодательством, которые так и не состоялись. Сейчас, когда срок действия закона об особом статусе Донбасса истекает, Киеву предстоит выработать нормативный акт, который заменит принятый предыдущей администрацией закон.

Владимир Зеленский

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Предоставить самопровозглашённым республикам Донбасса особый статус Киев обязан по условиям Минских соглашений. Это же обязательство закреплено и в формуле Штайнмайера, которую в начале октября согласовали в том числе Киев, ДНР и ЛНР.

Формула Штайнмайера, названная по фамилии экс-главы МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, предполагает предоставление отдельным регионам Донбасса особого статуса на время проведения там местных выборов в соответствии с украинским законодательством. В том случае, если голосование будет признанно ОБСЕ состоявшимся и легитимным, особый статус будет закреплён за регионом на постоянной основе.

Новость о согласовании Киевом формулы Штайнмайера вызвала крайне негативную реакцию украинских националистов, которые устроили в столице митинги под лозунгом «Нет капитуляции!».

Обещание Зеленского обсудить законопроект с обществом стало ответом на эти выступления, полагают эксперты. При этом, по мнению политолога Анны Арямовой, в том случае, если бы такой референдум всё-таки состоялся, большинство жителей Украины поддержали бы федерализацию страны.

«Единственная возможность сохранить Украину в тех государственных границах, в которых она была, — провести федерализацию и предоставить республикам преференции. Усугубление конфликта просто приведёт к закреплению текущей ситуации», — отметила эксперт в беседе с RT.

Схожей точки зрения придерживается и директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Зеленский заговорил об этом, потому что ищет способ сгладить отрицательную реакцию на подписание Киевом формулы Штайнмайера, — пояснил аналитик в интервью RT.

Вынужденные манёвры

Помимо обещания согласовать новый закон о статусе Донбасса с гражданами, Зеленский выдвинул дополнительные условия выполнения Киевом положений формулы Штайнмайера — отсутствие в Донбассе военных и передача Украине контроля на границе с Россией.

В ДНР и ЛНР эти требования отвергли. По мнению руководства республик, подписав формулу Штайнмайера, Киев признал право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы, возможность решать, как будут формироваться местная судебная система, отношения с Россией и экономика.

«Никакого контроля над границей киевская власть не получит», — цитирует Донецкое агентство новостей заявление глав народных республик.

ВСУ на Донбассе

Reuters

© Sergei Karazy

При этом в Киеве сообщили, что у них имеется «план Б» на тот случай, если ОБСЕ не признает состоявшимися выборы на территориях Донбасса.

«План Б» — это наши вооружённые силы, наша экономика, наша полиция. Это всё, что должно обеспечить мир и безопасность нашего государства», — заявил глава украинского МИД Вадим Пристайко в эфире телеканала «1+1».

По словам министра, если ОБСЕ не признает результаты выборов, которые могут в будущем состояться в самопровозглашённых республиках, Украина вернётся в ту точку, в которой находится сейчас.

По мнению Погребинского, говоря о «плане Б», министр подразумевает силовой захват Донбасса.

«Однако он понимает, что такую военную операцию ВСУ провести не в состоянии», — пояснил эксперт в комментарии RT.

Аналитик указал на то, что Зеленский также не решается твёрдо следовать курсу на урегулирование конфликта, опасаясь протестов радикалов.

«Сейчас всё будет определяться тем, насколько Киев готов реально выполнять Минские соглашения. Пока что Зеленский делает один шаг навстречу мирному урегулированию, а затем вновь отступает назад, выдвигая требования, которые невозможно реализовать», — считает Погребинский.

Аналогичной точки зрения придерживается и Арямова.

«У Зеленского нет чёткого понимания того, как урегулировать конфликт в Донбассе. Он понимает, что силовой метод неприемлем, но полностью следовать Минским соглашениям он тоже не может. Поэтому ему приходится маневрировать, как до него это делал Порошенко», — подытожила эксперт.