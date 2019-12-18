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Сформируют очередную "небесную сотню"? Политолог рассекретил типичных "героев майданов"
18 декабря 2019, 15:09 • 53 • Политика
Политолог Владимир Корнилов рассекретил личность умершего в Киеве во время протестов. Эксперт перечислил полное уголовное досье умершего, отметив типичность "героев майданов". При этом он не исключил того, что будет сформирована очередная "небесная сотня".
Ранее стало известно о том, что в центре Киева от инфаркта умер участник протестов. Его смерть даже связывали со столкновениями полиции с радикалами у стен парламента. Однако это оказался участник протестов под Нацбанком, которые, как считается, организует украинский олигарх Игорь Коломойский. Об этом пишет "Страна".
Издание "Цензор" со ссылкой на источники в полиции раскрывает личность умершего. Оказалось, что у мужчины было богатое уголовное прошлое и не менее богатое уголовное настоящее.
Его же уголовное досье рассекретил и политолог Владимир Корнилов.
"Сведения об умершем (погибшем?) вчера участнике протестов в Киеве: в 1999 г. осужден за грабеж (ч.2 ст.186 УК), в 2002-м сел на 4 года по той же статье, а в 2009-м - на 3 года за кражу имущества (ч.3 ст. 185 УК), - пишет он у себя на странице в Twitter. - Сейчас был подсудимым по 3 делам за кражи".
Резюмируя свой пост Корнилов обращает внимание на то, что вот "такие они, герои майданов…".
Фото: скриншот twitter/Kornilov1968
"Наградят или нет?" - поинтересовался под постом Valerij Linde @ValerijLinde.
"Это зависит от того, кто в итоге победит и будут ли формировать очередную небесную сотню", - ответил на это Корнилов.
"Адольф Аллоизович тоже набирал штурмовиков не из певчих кирхи", - заметил AlexanderBasilevitchOsadchii @AlexBasil12.
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