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«Сформирован единый стандарт обследования»: около 20 тысяч человек с симптомами ОРВИ находятся под наблюдением в Москве

28 апреля 2020, 12:05  •  91 • В России
В Москве под постоянным медицинским наблюдением находятся около 20 тысяч человек с симптомами ОРВИ. Как сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова, также в столице около 130 человек стали донорами плазмы для больных коронавирусом. В свою очередь представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отметила снижение прироста заболевших в Москве и Подмосковье.
 
Reuters © Anton Vaganov
 

В Москве под постоянным медицинским наблюдением находятся около 20 тысяч человек с симптомами ОРВИ. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Врач, который приезжает к пациенту на дом, имеет при себе весь арсенал необходимых инструментов. Если врач определяет, что у пациента состояние лёгкое, и он может оставаться дома, ему назначается терапия и выдаются лекарства, сразу же берётся тест на коронавирус. С этого момента пациент попадает под динамическое медицинское наблюдение», — пояснила она.

Помимо этого Ракова рассказала, что в амбулаторных центрах сформирован единый стандарт обследования — всем пациентам в обязательном порядке проводится КТ лёгких, по результатам которого выдается заключение.

Также Ракова рассказала, что в столице около 130 человек стали донорами плазмы для больных коронавирусом.

«Врачи отмечают, что пациенты с коронавирусом после переливания плазмы быстрее идут на поправку. По решению клинического комитета, переливание в первую очередь проводится пациентам в критическом состоянии. Донорами плазмы стали порядка 130 человек, еще более 200 потенциальных доноров ожидают результатов проверки», — рассказала она. 

Также Ракова в интервью телеканалу «Россия 1» сообщила, что за последнюю неделю в столице на 70% увеличилось число госпитализированных с пневмонией, что «не может не вызывать определённую тревогу».

«Плазмы нам будет не хватать, поэтому мы будем надеяться, что у нас с каждым днём будет увеличиваться количество и выздоровевших, и количество доноров этой плазмы», — заметила она.

19 апреля столичный мэр Сергей Собянин ввёл выплаты донорам крови с антителами к COVID-19 — 1 тыс. 250 рублей за каждые 150 мл плазмы, за 600 мл — 5 тыс. рублей.

Тем временем, представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отметила снижение прироста заболевших в Москве и Подмосковье.

Она добавила, что «раньше или позже с учётом принимаемых мер сдерживания» Россия выйдет на плато и заболеваемость вирусом начнёт снижаться.

«В Москве и Московской области, Санкт-Петербурге мы наблюдаем выраженное снижение темпов прироста заболеваемости, в то время как в других регионах эта картина менее оптимистична», — цитирует РИА Новости Вуйнович.

Она добавила, что самое важное в настоящее время — поддержать систему здравоохранения.

Также на russian.rt.com Карта RT: распределение случаев заболевания COVID-19 по регионам России

Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил о необходимости продлить в регионе режим самоизоляции и пропускной режим на майские праздники.

Он добавил, что ситуация с COVID-19 в регионе по-прежнему сложная: каждый день выявляются «сотни новых случаев», а общее число заболевших достигло 10 тыс.

По данным на 27 апреля в России с начала эпидемии наличие коронавируса нового типа было установлено у 87 147 человек во всех 85 субъектах.

Регионом с наибольшим числом заболевших является Москва. В столице насчитывается 45 351 случаев инфицирования.

Вместе с тем в России выписаны после выздоровления уже 7346 человек. При этом с начала пандемии в стране скончались 794 человека.

Накануне вечером стало известно, что ещё 44 человека с коронавирусом умерли в столице.

«В Москве скончались 44 пациента, у которых был подтверждён диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении департамента здравоохранения столицы.

Напомним, в России с конца марта введён режим самоизоляции. Выходить из дома разрешено только в случае обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу, посещения ближайшего магазина или аптеки, выгула животных и выноса мусора. Кроме того, в ряде регионов действует режим пропусков, в частности, в Москве и Подмосковье.

Как отметила накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова, режим самоизоляции длится уже два инкубационных периода, то есть 28-30 дней, и его нужно продлить ещё как минимум на один такой период, до 12 мая, только после этого возможное смягчение ограничительных мер, введённых из-за распространения коронавируса.

«Я считаю, что это абсолютно справедливые предложения. Мы общаемся с учёными, и они говорят ровно то же», — заявила она.

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