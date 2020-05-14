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Сфокусироваться на спасении жизней: Китай ответил на обвинения США о сокрытии данных о коронавирусе

14 мая 2020, 17:50  •  65 • В мире
Китай призвал США сфокусироваться на борьбе с коронавирусом и не выступать с порочащими КНР заявлениями, подчеркнул официальный представитель МИД страны Чжао Лицзянь после публикации издания Global Times. В материале говорилось о том, что Китай рассматривает возможность введения санкций против четырёх американских конгрессменов и двух организаций в ответ на обвинения в сокрытии информации о распространении коронавируса. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, США остаются на первом месте по числу заболевших коронавирусной инфекцией.
 
Reuters
 

Китай призвал США прекратить «порочить КНР» и сфокусироваться на борьбе с коронавирусом. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Он не стал комментировать информацию СМИ о возможности введения Пекином санкций против ряда официальных лиц США.

«Мы призываем американскую сторону перестать порочить Китай, перестать продвигать антикитайский законопроект, они должны сфокусироваться на противоэпидемической деятельности и спасении жизней», — приводит его слова ТАСС.

Ранее издание Global Times со ссылкой на некие источники сообщило, что Китай допускает возможность введения санкций против четырёх американских конгрессменов и двух организаций в ответ на обвинения американской стороны в сокрытии информации о распространении коронавируса. 

В публикации утверждалось, что ограничительные меры могут коснуться, в частности, генпрокурора штата Миссури Эрика Шмитта в связи с подачей им иска против властей КНР, в котором он потребовал возмещения ущерба, нанесённого из-за пандемии.

Издание отмечало, что, по данным источников, Пекин якобы настроен ввести санкции, которые не просто будут носить символический характер, но станут «болезненными» для США.

Напомним, сенатор-республиканец Линдси Грэм внёс на рассмотрение конгресса США законопроект о санкциях против КНР под названием «Об ответственности за COVID-19». По мнению американской стороны, Китай несвоевременно предоставил мировому сообществу информацию о распространении коронавирусной инфекции. Помимо этого, в США допустили искусственное происхождение вируса в одной из лабораторий КНР.

В свою очередь, Пекин выразил решительный протест в связи с внесением в сенат США законопроекта, предусматривающего антикитайские санкции.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, США остаются на первом месте по числу заболевших коронавирусной инфекцией — в стране зарегистрирован 1 340 098 случаев инфицирования, более 80 тысяч человек скончались.

На втором месте находится Россия, далее следуют Испания, Великобритания и Италия.

Как сообщает РИА Новости, более чем у трети американских пациентов, попавших в больницы с подтвержденным COVID-19, развилась острая почечная недостаточность. Соответствующее исследование провела группа учёных от имени исследовательского консорциума по изучению коронавируса крупнейшей системы здравоохранения Нью-Йорка и его окрестностей Northwell Health.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в стране проведено более 10 млн тестов на коронавирус. 

Также на встрече с губернаторами штатов Колорадо и Северная Дакота Трамп призвал проработать открытие школ, высказав уверенность, что молодые люди менее подвержены заболеванию.

  • AFP
  • © Ludovic Marin

В Испании, по данным ВОЗ, зарегистрировано более 228 тысяч случаев COVID-19, скончались 26 920 пациентов.

«Исследование показывает, что 5% испанского населения имело контакт с вирусом, это немногим более двух миллионов человек», — заявил испанский министр здравоохранения Сальвадора Ильи.

Власти страны с 11 мая перешли к первой стадии смягчения ограничительных мер. Испанский премьер-министр Педро Санчес ранее заявлял, что страна сможет вернуться к привычной жизни к концу июня, если эпидемиологическая ситуация будет развиваться так, как это происходит сейчас.

В Великобритании власти объявили о проведении научной программы, целью которой является изучение возможной генетической предрасположенности к тяжелой форме COVID-19. В стране выявлено более 226 тысяч случаев заболевания, 32 692 человека умерли. При этом власти разрешили с 13 мая открыться магазинам и центрам для садоводов. 

«Это время года критически важно для отрасли. Наше решение открыть садовые центры и питомники позволит бизнесу реализовывать продукцию. Это пойдет во благо и потребителям, так как садоводство помогает поддерживать физическое здоровье и эмоциональное состояние», — заявил замминистра по вопросам биобезопасности Джон Гардинер.

Тем временем в Пекине с начала июня возобновят работу школы и детские сады, которые были закрыты из-за пандемии. Официальный представитель комитета образования китайской столицы Ли И сообщил, что учащиеся выпускных классов могут по своему желанию вернуться к занятиям при соблюдении санитарных требований.

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