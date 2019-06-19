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Сфальсифицированы: В МИД России ответили на материалы по делу МН17
19 июня 2019, 22:09 • 59 • Политика
В МИД назвали сфальсифицированными видеоматериалы ССГ по делу МН17.
О том, что видеоматериалы, на которые полагается в своих выводах Совместная следственная группа по делу о катастрофе малайзийского Boeing МН17, сфальсифицированы, заявили в российском МИД. Отмечается, что Москва по-прежнему готова оказывать всемерное содействие расследованию. И уже было сделано немало в рамках данной работы.
"От рассекречивания данных о российской военной технике и проведения сложного эксперимента концерном "Алмаз-Антей" до передачи первичных радиолокационных данных и документации, доказывающей украинскую принадлежность ракеты, сбившей малайзийский Boeing, - отмечается в официальном сообщении МИД. – А еще были высокоточные экспертизы, доказывающие сфальфисицированность видеоматериалов. А ведь именно на последние и полагается ССГ".
Напомним, ранее в ведомстве заявляли, что обвинения следственной группы в адрес России – "голословные".
Так, отметим, что заместитель гепрокурора России Николай Винниченко говорил журналистам, что не было до сих пор представлено никаких данных, доказывающих какую-либо причастность российских граждан к авиакатастрофе.
По словам Марии Захаровой, Москва готова к разговору, но только к "предметному и профессиональному".
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