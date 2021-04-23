СФ одобрил закон о запрете иностранного гражданства для госслужащих

Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу, 23 апреля, законопроект о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь гражданство иностранного государства или вид на жительство за рубежом.

Закон запрещает принимать на государственные и муниципальные должности в России кандидатов, у которых есть иностранное гражданство, вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание на территории другой страны.

Предусматривается, что закон будет распространяться на работников государственной гражданской службы. Госслужащие будут обязаны информировать о прекращении гражданства РФ или приобретении другого документа, подтверждающего право на проживание за рубежом.

Кроме того, запрет действителен в отношении должностей, подразумевающих оформление допуска к государственной тайне.

Вместе с тем сотрудники обязуются осведомлять руководство о приобретении их супругами иностранного гражданства или оформлении других документов, позволяющих постоянно проживать за рубежом.

Постановление также регламентирует увольнение госслужащих, не предоставивших подтверждение об отсутствии у них иностранного гражданства, в течение полугода после вступления закона в силу.

Однако действие законопроекта не будет распространяться на жителей Крыма, которые не имеют возможности оформить отказ от украинского гражданства.

Закон поступает на подпись президенту.

Проект закона в конце ноября был внесен в Госдуму президентом России Владимиром Путиным. Президентский законопроект в январе поддержало правительство России.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщал, что более жесткие требования к парламентариям на стадии их выдвижения на должность будут установлены в новых законопроектах, разработанных в связи с поправками к Конституции России.

В сентябре 2020 года Путин внес в Госдуму пакет законопроектов, направленных на исполнение поправок к Конституции. По словам российского лидера, суть и смысл новаций состоят в том, чтобы на десятилетия зафиксировать основы устойчивого развития страны.