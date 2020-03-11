СФ одобрил закон о прохождении росгвардейцами детектора лжи

Совет Федерации одобрил законопроект об обязательном прохождении детектора лжи сотрудниками Росгвардии при приеме на службу и при назначении на руководящие должности. Об этом в среду, 11 марта, сообщают «РИА Новости».

Документом действующие военнослужащие, сотрудники и кандидаты на службу в ведомстве обязуются проходить проверку на полиграфе. Также они должны предоставлять информацию, необходимую для собственной безопасности.

Отказ от этих действий будет являться в первом случае основанием для отказа в приеме на службу или работу в Росгвардии, во втором станет основанием для увольнения. Порядок проведения проверок на детекторе лжи определит руководство службы.

Ранее, в марте, в Росгвардии рассказали об изменении правил выдачи лицензий на оружие. Будет создано единое электронное взаимодействие всех участников оборота оружия: владельцев, юридических лиц, осуществляющих его продажу, а также заводов.