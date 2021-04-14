СФ одобрил штрафы за высадку детей-безбилетников из транспорта

Совет Федерации одобрил внесение в КоАП изменений, которые предусматривают штрафы за высадку из транспорта детей-безбилетников, следующих без сопровождения взрослых. Об этом в среду, 14 апреля, сообщает пресс-служба Совфеда по итогам пленарного заседания.

7 апреля поправки приняла Госдума. Штраф грозит за высадку ребенка без билета младше 16 лет из автобуса, трамвая или троллейбуса. Водителя в этом случае накажут штрафом в размере 5 тыс. рублей, а должностное лицо — штрафом от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

Штрафы будут грозить, только если нарушение не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, то есть с ребенком ничего не произошло. В противном случае для виновного лица наступит ответственность по УК РФ.

Член Общественного совета при Министерстве транспорта России Илья Зотов в беседе с «Известиям» ранее в апреле выразил уверенность, что штрафы за высадку детей-безбилетников из транспорта прекратят резонансные случаи, когда кондукторы высаживали несовершеннолетних в безлюдных местах в позднее время суток.

С 7 марта в России вступил в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей за безбилетный проезд.

До этого очередной подобный случай произошел 1 марта в Кировской области. Сообщалось, что кондуктор высадила из автобуса 12-летнюю девочку, которой не хватило 1 рубля для оплаты проезда. Школьница возвращалась с занятий спортом, из-за мороза у ребенка разрядился мобильный телефон.