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Съезжаются со всей Франции: Чеченская диаспора устроила бунты за границей?

16 июня 2020, 20:00  •  215 • В мире
Во Франции чеченская диаспора вышла на улицы. Массовые беспорядки начались, по предварительной версии, из-за избиения 16-летнего подростка наркоторговцами. В результате выходцы из России бросили призыв съезжаться в Дижон со всей Франции.
Во французский город Дижон направили усиленные подразделения полиции. Сейчас там работают 37 членов спецподразделения полиции, а также 110 силовиков из других регионов. Стягивать силовиков пришлось из-за выступлений чеченской диаспоры. Как сообщают местные СМИ, беспорядки начались из-за жестокого избиения 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
В результате уже 15 июня около 150 уроженцев Чечни вышли на улицы. Они пообещали отомстить. Выходцы из Чечни бросили клич приезжать своим землякам со всей Франции. Как сообщает Lenta.ru, представители чеченской диаспоры продолжают приезжать в город даже из других стран Европы.
По сообщениям полицейских, уже пострадали около 11 человек. Некоторые раненые в тяжёлом состоянии.

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