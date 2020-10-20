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"Сезонное обострение": в России ответили на выпад США и Британии

20 октября 2020, 09:20  •  150 • Политика
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дипломаты прокомментировали обвинения россиян в кибератаках по всему миру
Политику Запада в посольстве РФ в Вашингтоне назвали шпиономанией и охотой на ведьм. Накануне США, а следом и Британия обвинили шестерых россиян в хакерских атаках.
Цель подобных заявлений – подогреть негативное отношение к России, в частности, среди американцев. Такой стратегии Штаты придерживаются уже несколько лет, подчеркнули представители дипмиссии в беседе с РИА Новости. Правительство США навязывает гражданам "токсичное восприятие России".
Собеседник информагентства отметил, что деятельностью, в которой обвиняют нашу страну, она никогда не занималась и не планирует. Москва не собирается вмешиваться в дела других государств, так как уважает их суверенитет.
Пользователи Сети высказали собственное мнение по поводу очередных нападок на РФ.
"В США очередное сезонное обострение лютой антироссийской паранойи", "надоело слушать этот бред...пойду включу ядерный реактор и сядем с медведем ломать пентагон..." "Надо перестать стесняться! Раз мы по-любому виновны, значит, надо этим заниматься не оглядываясь на законы и международные отношения. Даёшь больше мощных кибератак!!!"
– с сарказмом отозвались читатели информагентства (орфография и пунктуация сохранены).
Шестерых россиян обвинил в кибератаках и распространении вируса NotPetya Минюст США. Сразу же подала голос и Британия – наша разведка, по мнению Лондона, собиралась осуществить хакерскую атаку на организаторов Олимпийских игр в Японии. Россиян также заподозрили в сотрудничестве с ГРУ и попытке помешать расследованию "отравления" бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, напоминает сайт телеканала "360".

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