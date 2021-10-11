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Сезонное обострение: Прибалтика желает получить «Кемску волост»

11 октября 2021, 18:15  •  57 • В мире
А если не получится – освежить формулу «деньги в обмен на территории»
Текущий год, помимо прочего, ещё и год 300-летия Ништадтского мира. Завершилась Северная война (1700-1721), закрепившая новые границы между Русским царством и Шведским королевством. Навсегда утративший статус столицы великой державы Стокгольм признал присоединение к России Лифляндии с Ригой, Эстляндии с Ревелем (Таллином), части Карелии (Старой Финляндии), балтийских островов Эзель и Даго. Однако территории были приобретены за деньги: Швеция получила 2 млн ефимков (56 тонн серебра). Для сравнения: бюджет России времён Петра I составлял 4-5 миллионов ефимков.
Император ценой большой русской крови (Пётр сам говорил о «троевременной кровавой и весьма опасной школе, где ученики обыкновенно сидят по семи лет, а он, как туго понятливый школьник, засиделся целых три курса») и тяжёлым дополнительным финансовым бременем совершил задуманное: прорубил окно в Европу.
Рига, за три века благодаря России из «ничего ставшая чем-то», сегодня предъявляет Москве территориальные претензии в надежде расширить свою территорию за счёт Пыталовского района (Абрене) Псковской области (площадь ~ 1 тыс. кв. км, население около 13 тыс. человек). Хотя в 2007 году Латвия отказалась от территориальных претензий и пограничный договор был подписан премьерами и парламентами обеих стран, латвийские националисты продолжают его оспаривать:
«Будем ждать, когда Россия полюбит Латвию и сама отдаст Абрене. Если не отдаст – отберём её силой», – брошенный президентом Латвии (1999-2007) Вайрой Вике-Фрейбергой клич не забыт и подпитывается правыми радикалами.
Территориальные претензии Эстонии к России. Карта: obzor.lt
Точно так же официальный Таллин не отказывается от претензий на правобережье Нарвы и Печорский район. В новогоднюю ночь на 2021 год в послании к народу председатель Рийгикогу (парламента) Хенн Пыллуаас назвал «возврат исконных земель первостепенной задачей». Обретение якобы «аннексированных территорий» и отказ от ратификации приграничного договора с РФ оказались главными предвыборными лозунгами спикера в президентской гонке. Занять пост главы государства Пыллуаасу не довелось, но его цели стали текущими задачами для партии EKRE.
Исторический ревизионизм Латвии и Эстонии прокомментировал президент России: «Выслушивать всякие бредни по поводу того, что мы какие-то там пять километров кому-то должны, абсолютно недопустимо. Мне кажется, что это делают люди не в расчёте на то, чтобы что-то получить территориально от России, а в расчёте на то, чтобы разжечь и испортить отношения. Мы не должны помогать этим людям решать их задачу и не будем этого делать. Ну и, естественно, никогда не будем вести никаких переговоров на платформе даже обсуждения каких бы то ни было к нам территориальных претензий. От мёртвого осла уши им».
Западный эксклав России. Карта: newsbuzz.ru
У Литвы территориальных претензий к России как бы нет, но Вильнюс облизывается на Калининградскую область именно «в расчёте на то, чтобы разжечь и испортить отношения». «В 1945 году Кёнигсберг был передан Советскому Союзу лишь на пятьдесят лет. При наличии соответствующей политической воли страны Запада могли бы добиться пересмотра этого пункта договора», – трубят литовские националисты. Их вдохновитель, старый русофоб Витаутас Ландсбергис, постоянно подчёркивает: «Калининград, по правде говоря, не является суверенной территорией России. И никогда ею не был. Это настоящая колония, которую завоевали Советы».
Чем грозят Литве её чрезмерные территориальные аппетиты, мы рассказывали. Можно добавить: у страны нет сил администрировать новые земли. Невозможно представить, но, допустим, она приобретёт северную и северо-восточную часть Калининградской области. Что делать с недружественно настроенным населением, откуда взять деньги на его депортацию и ещё 1001 вопрос, ответов на которые не существует.
Территориальные претензии Латвии к Москве. Фото: present5.com
К тому же в Вашингтоне не видят российскую землю в составе Литвы. США считают, что в случае войны с Россией Калининградская область в качестве приза достанется Варшаве в обмен на кровь польских солдат.
Перелопатив гору информации, автор так и не нашёл более или менее подробной карты расчленения западного российского эксклава. По исторической логике граница интересов Варшавы и Вильнюса должна бы проходить по линии Полесск – Большаково – Ульяново – Добровольск – Нестеров – Краснолесье. Всё, что южнее, – будущие территории Rzeczpospolita Polska. Сегодня Варшава основательно ссорится с Европейским союзом. Брюссель, скорее всего, не обрадуется американскому подзуживанию Польши на предмет расширения за счёт России. Очередь получающих «Кемска волост» не возникает.
Новые линии Восточной Европы (1945 г.). Карта: 3mv.ru
Что остаётся прибалтам? В очередной раз освежить формулу «деньги в обмен на территории». В Балтии в 2015 году была подписана декларация о том, что такие действия необходимо координировать между тремя странами. Так «голос будет лучше слышен в зарубежье, будь то ООН или страны Европы». Суммы исков к Москве нешуточные. Литва ждёт 800 миллиардов долларов США. Официальная Рига хочет получить 300 млрд евро, из которых 185 млрд – экономический ущерб, остальное – демографические, экономические и культурные потери. Эстония побирается скромно: всего 1,2 млн евро и вопрос «компенсаций за оккупацию будет накрыт навсегда».
Нет информации, какие ответы, кроме ответа про «мёртвого осла уши», получили Рига и Таллин. Что касается Литвы, её столица нервно сглотнула, когда бывший посол РФ Александр Удальцов выставил республике счёт на 72 млрд долларов: именно такую сумму республика должна Москве за инвестиции, сделанные в советский период. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал «абсурдными» слова российского дипломата. «Это заявление сложно объяснить и оправдать и логически, и политически, и морально», – сказал Линкявичюс, но аргументов не представил.
"Кемска волост", кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию". Фото: japlakal.com
Конечно, разговоры о «прошлом» в устах представителя российской дипломатии в Литве – это только слова, но за ними большой смысл: будущее юной государственности стран Балтии не в последнюю очередь зависит от их отношений с российским соседом.
Заглавное фото: mtdata.ru
Анатолий ИВАНОВ

Фонд Стратегической Культуры

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