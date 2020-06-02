Съездил отдохнуть: У бельгийского принца диагностировали COVID-19

Как следует из официальных источников при бельгийском королевском дворе, 28-летний принц Иоахим, племянник властвующего короля Филиппа, заразился коронавирусной инфекцией во время отпуска в Испании.

Там принц отдыхал в конце мая. Тогда же состоялась вечеринка с участием 27 человек, включая принца, несмотря на то, что власти Испании разрешили на первом этапе выхода из карантина массовые мероприятия численностью лишь до 15 человек.

Известно, что болезнь Иоахим переносит в лёгкой форме, но тем не менее ему, как и всем нарушителям карантина, грозит штраф от 600 до 10 000 евро.

Сейчас принца изолировали, на карантин посадили и всех участников неудачного празднества.

Испанские власти уже назвали эту вечеринку "возмутительно безответственным мероприятием". Напомним, в Испании от коронавируса умерло более 27 тысяч человек, заболело почти 240 тысяч.