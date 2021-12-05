Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Почему Путин выругался после доклада со слезами на глазах
Байден хамством ответил на предупреждение Путина: "Не признаю"
Россия ответила на провокации НАТО в Чёрном море "сюрпризом" на Курила...
Грузинскую журналистку удивила просьба Захаровой о русском языке
Главная / Политика

Съезд где развернуться: что Путин пожелал «Единой России» на ее 20 лет

05 декабря 2021, 02:10  •  77 • Политика
За годы своего существования «Единая Россия» твердо и последовательно занимала патриотические позиции, участвуя в укреплении суверенитета страны, развитии экономики и выработке мер социальной поддержки. Такую позицию высказал Владимир Путин в видеообращении к участникам съезда третьего этапа XX съезда партии, приуроченного к ее 20-летию. В руководстве ЕР «Известиям» напомнили, что глава государства — неформальный лидер политсилы. Там добавили, что основными задачами партии на ближайшие годы считают обеспечение ответственной работы по исполнению «народной программы» партии, а также защиту интересов граждан. На съезде были решены и важные кадровые вопросы: Дмитрий Медведев переизбран председателем партии, Борис Грызлов — главой высшего совета политсилы, а Валентина Терешкова — руководителем комиссии по этике.

Президентское напутствие

В первый выходной декабря «Единая Россия» (ЕР) провела третий этап XX съезда, на котором подвела итоги своей 20-летней работы. Само мероприятие, к слову, приурочено к дате образования партии (1 декабря) и ее юбилею. С самого утра в здании московского «Экспоцентра» собрались не только парламентарии и члены правительства, но и руководители регионов Дальнего Востока, Сибири, Урала и европейской территории России. До официальной части форума все делегаты в активных дискуссиях «на ногах» подводили итоги деятельности и обсуждали планы на будущее.
После оповещения о начале работы пленарного заседания партийцы прошли в специальный зал, где ожидались выступления руководителей политической силы. Открыл съезд председатель ЕР, зампред Совбеза Дмитрий Медведев. После этого на экраны вывели и видеообращение Владимира Путина, который поздравил «Единую Россию» с убедительной победой на прошедших в сентябре выборах.
«Ваш успех определили не громкие, привлекательные лозунги, за которыми зачастую нет ничего, кроме пустых, невыполнимых обещаний. У вас был другой стиль кампании, другой подход, само отношение к избирателям», — отметил президент.
Участники третьего этапа съезда партии «Единая Россия» в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр»
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Он также подчеркнул, что высший смысл работы в «Единой России» — это служение людям, а также защита, отстаивание и реализация интересов граждан страны. «Отрадно, что вся многогранная деятельность партии настроена на решение именно этих задач, причем всегда, а не только в период избирательных кампаний», — сказал российский лидер.
«Все прошедшие 20 лет партия твердо и последовательно занимала патриотические позиции. И это ярко проявилось при принятии ключевых, исторических, поворотных решений, связанных с укреплением суверенитета России, отстаиванием ее национальных интересов, совершенствованием политической системы, развитием экономики, выработкой современных подходов по решению социальных проблем, поддержке семей с детьми», — напомнил Владимир Путин.
«Желаю успехов и стремления только вперед. Вместе. За Россию», — завершил свою речь глава государства.
Президент традиционно участвует в подобных мероприятиях, ведь Владимир Путин — неформальный лидер «Единой России», напомнили «Известиям» в руководстве партии.
Владимир Путин во время обращения к участникам третьего этапа съезда партии «Единая Россия»
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
— Поддержка главой государства нашей партии имеет фундаментальное значение. Работа в команде под началом президента — ключевой фактор, накладывающий на нас гигантскую ответственность за исполнение взятых на себя обязательств по дальнейшему развитию страны и реализации принятых программных документов, — сказал «Известиям» заместитель секретаря генерального совета ЕР Сергей Перминов.
Он подчеркнул, что основные задачи на ближайшие годы — обеспечение ответственной работы по исполнению «народной программы» партии, а также защита интересов граждан и постоянная забота о тех, кому нужна помощь.

Итоги работы

Дмитрий Медведев в своей речи подвел итоги многолетней деятельности партии, напомнив о приоритетах.
«Деятельность «Единой России» направлена на то, чтобы перемены к лучшему стали ощутимы в каждом регионе, городе или селе. Чтобы люди стали считать эти достижения нормой и уже не мыслили без них свою жизнь. Наше лидерство мы подтверждаем ежедневной заботой о гражданах во всех регионах страны», — отметил председатель партии.
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев во время третьего этапа съезда партии
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Он также подчеркнул, что в сложное коронавирусное время политическая сила в ежедневном режиме участвовала в работе по ликвидации последствий пандемии. Медведев подчеркнул, что инициативы «Единой России» способствуют восстановлению социальной справедливости и снижению напряженности в обществе. По словам председателя партии, с января 2017 по ноябрь 2021 года в приемные ЕР поступило более 6 млн обращений.
Следом за Дмитрием Медведевым перед делегатами выступил и глава комиссии генсовета политсилы по вопросам здравоохранения Денис Проценко, в очередной раз подчеркнувший важность вакцинации от коронавируса.
На съезде рассмотрели и кадровые вопросы. Председателем партии на пятилетний срок переизбрали Дмитрия Медведева, сохранил свою должность на посту председателя высшего совета партии и Борис Грызлов. Осталась на прежней позиции и глава комиссии по этике Валентина Терешкова. А вот состав генсовета обновился более чем наполовину.
За годы существования партия выполнила много важных функций, подчеркнул в разговоре с «Известиями» директор Центра политического анализа Павел Данилин.
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
— Это и стабилизация экономики, и консолидация общественных настроений вокруг конструктивных сил. Важной составляющей стало и то, что партия смогла объединить многих представителей элит. В последнее время партия берет на себя всё больше социальных функций, решает задачи социального развития общества, — отметил эксперт.
Он также подчеркнул, что сейчас ЕР стала активнее опираться на добровольческие и волонтерские силы.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



77
Источник
Похожие новости
04 декабря 2021, 22:05
Тайный план Шойгу - передать личной в руки: на пафос США русские ответили анекдотом
04 декабря 2021, 19:45
Турция захотела стать посредником между Россией и Украиной: Эрдоган назвал причину
04 декабря 2021, 23:50
"Давайте испортим ребятам выходной": Захарова раскрыла, как Bild составляла карту "нападения России"
04 декабря 2021, 23:50
Сенатор устроила скандал из-за Путина: "Между прочим, я обиделась!"
04 декабря 2021, 23:50
В Австрии начался бунт из-за обязательной вакцинации: На улицы вышло более 40 тысяч человек
04 декабря 2021, 23:50
Наталья Поклонская заявила о приходе эпохи "выживания"
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 декабря 2021, 23:50
"Давайте испортим ребятам выходной": Захарова раскрыла, как Bild составляла...
04 декабря 2021, 23:50
Сенатор устроила скандал из-за Путина: "Между прочим, я обиделась!"
05 декабря 2021, 00:20
«Контролируемая эскалация»: почему в США подогревают тему якобы готовящегося нападени...
04 декабря 2021, 23:50
В Австрии начался бунт из-за обязательной вакцинации: На улицы вышло более 40 тысяч ч...
04 декабря 2021, 23:50
Наталья Поклонская заявила о приходе эпохи "выживания"
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 декабря 2021, 23:30
Скабеева обратила внимание на интересную деталь акции протеста в Киеве - видео
03 декабря 2021, 14:00
Блинкен выглядел побитым щенком после переговоров с Лавровым - Daily Mail
01 декабря 2021, 08:20
Грозное предупреждение Путина Западу прозвучало на весь мир: "Можем это сделать уже сейчас"
29 ноября 2021, 14:20
Кто станет президентом после Зеленского? Эксперт дал неожиданный прогноз по Украине
29 ноября 2021, 03:15
Эксперт: У Зеленского не будет восьми часов на подготовку к войне с Россией
03 декабря 2021, 05:50
Почему Путин выругался после доклада со слезами на глазах
28 ноября 2021, 23:10
Украинский полковник вышел из себя из-за армии России: "Болтовня о "русском Ваньке"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.