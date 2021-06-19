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Съезд «Единой России» утвердил списки кандидатов партии на выборах в Госдуму

19 июня 2021, 21:30  •  38 • Политика
Съезд «Единой России» утвердил в субботу, 19 июня, списки кандидатов партии на выборах в Госдуму по федеральному округу и одномандатным округам.
Списки были утверждены по итогам тайного голосования. За выдвижение федерального списка отдали голоса 649 делегатов, против проголосовали четверо. По одномандатным округам утвердили всех кандидатов большинством голосов.
Так, в пятерку общефедерального списка «Единой России» по предложению президента России Владимира Путина включены министр обороны Сергей Шойгу, глава МИДа Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Елена Шмелева, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Кроме этого, участники съезда выбрали кандидатуру мэра Москвы Сергея Собянина в качестве главы регионального столичного списка партии на выборах в Госдуму. Эту информацию ранее на съезде озвучил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.
Список разбит на 57 региональных групп. Всего от «Единой России» на выборы пойдут 219 кандидатов по одномандатным округам, уточнил ТАСС замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов в кулуарах съезда.
Путин ранее в ходе съезда предложил кандидатуры, которые, по его мнению, следует включить в пятерку лидеров избирательного списка. Глава государства также обратил внимание на то, что в списке должны быть как политические тяжеловесы, так и люди относительно новые. По его словам, главное — чтобы они представляли наиболее важные направления развития страны.
Участники XX съезда партии 19 июня также утвердили проект предвыборной программы на выборах в Госдуму. В окончательной редакции документ примут во второй половине августа на втором этапе съезда.
Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября 2021 года. В то же время будут организованы региональные и муниципальные выборы.
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