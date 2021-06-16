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Съезд «Единой России» пройдет с соблюдением мер безопасности

16 июня 2021, 21:05  •  69 • Политика
На съезде «Единой России» будут максимально соблюдены меры безопасности. Соответствующая информация была опубликована 16 июня на сайте партии.
«В связи с осложнившейся эпидемиологической ситуацией и введенными в Москве ограничениями «Единая Россия» обеспечит максимальные меры безопасности для участников XX Съезда, который пройдет 19 июня», — сказано в тексте.
Отмечается также, что все делегаты, гости мероприятия и представители прессы должны накануне пройти ПЦР-тестирование и иметь при себе справку об отсутствии COVID-19. На площадке съезда будут дополнительно организованы пункты экспресс-тестирования и вакцинации, где все желающие смогут сделать прививку.
На съезде участники планируют утвердить список кандидатов, которые представят «Единую Россию» на выборах в сентябре, а также основные направления предвыборной программы партии. После этого документ обсудят в регионах и доработают с учетом поступивших предложений от граждан и представителей экспертного сообщества.
Ранее, 15 июня, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер намерен очно поучаствовать в съезде партии «Единая Россия», несмотря на ухудшение ситуации с коронавирусом.
15 июня стало известно, что власти нескольких российских регионов решили ввести дополнительные ограничительные меры для предупреждения распространения COVID-19. Так, в Хабаровском крае в минздраве после очередного совещания штаба по коронавирусу решено было перевести на дистанционный режим сотрудников старше 65 лет и беременных. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев также заявил, что не исключает введение в регионе новых ограничительных мер из-за роста заболевших. В Бурятии между тем решили до 1 июля закрыть парки, скверы и общественные зоны.
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