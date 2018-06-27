Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Песков подтвердил встречу Путина и Болтона в Кремле
Киев вбивает клин в отношения Москвы и Минска
«Основной козырь противника»: в США опасаются превосходства России и Китая в обл...
Украинский военный рассказал о передаче Сенцову взрывчатки
Главная / Украина

Сейм Польши проголосовал за отмену уголовного наказания за обвинения поляков в холокосте

27 июня 2018, 14:09  •  73 • Украина
Польский сейм проголосовал за отмену уголовной ответственности за обвинения Польши и поляков в преступлениях холокоста.
 
© Reuters
 

Как сообщает PAP, соответствующие поправки исключены из закона об Институте национальной памяти.

Sejm przyjął zmiany w noweli ustawy o #IPN, zakładające odejście od przepisów karnych; zmiany uchylają art. 55a, który grozi https://t.co/Fb247CayjO. więzieniem za przypisywanie Polakom odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy Niemieckiej. pic.twitter.com/8fNRisNJPn

— PAP (@PAPinformacje) 27 июня 2018 г.

Ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что закон об уголовной ответственности за обвинение польского народа в причастности к холокосту следует пересмотреть.

В феврале президент Польши Анджей Дуда подписал закон об Институте национальной памяти, который предусматривает уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии», а также обвинение польского народа в причастности к холокосту. 1 марта документ вступил в силу. Он вызвал протесты со стороны Израиля.

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал принятие закона.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

73
Источник
Похожие новости
27 июня 2018, 14:09
Бывший инструктор «Азова» рассказал о создании на Украине групп для запугивания противников режима
26 июня 2018, 18:39
Британский журналист назвал прискорбной ситуацию с недопуском Полы Слиер на Украину
27 июня 2018, 14:09
Сейм Польши проголосовал за отмену уголовного наказания за обвинения поляков в холокосте

27 июня 2018, 14:09
Эксперт прокомментировал заявление украинского военного о передаче Сенцову взрывчатки
27 июня 2018, 01:09
В Европейской федерации журналистов назвали арест Вышинского неправомерным
26 июня 2018, 21:54
В Госдепе заявили, что США наращивают поставки вооружения Грузии и Украине
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
22 июня 2018, 02:56
Расследование по Пашинскому - тeppopизм
20 июня 2018, 21:28
Дмитрий Аграновский. Подводные камни пенсионной реформы
26 июня 2018, 05:54
Лукашенко просит Путина принять Беларусь в состав РФ? (Руслан Осташко)
24 июня 2018, 00:09
«Ну расстреляйте меня!» На Украине полицейские и националисты силой отняли у водителя георгиевскую ленточку
23 июня 2018, 12:54
«Получим по зубам»: Савченко предупредила Киев
21 июня 2018, 21:39
Экс-премьер Украины прокомментировал заявление главы Нацбанка о погашении внешнего долга
25 июня 2018, 07:10
Записки Колорадского Таракана. Праздник к нам приходит, дурь из нас выходит!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.