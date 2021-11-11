Сейм Литвы ввёл режим чрезвычайного положения

Гитанас Науседа дал указания главе Европейского совета в связи с миграционным кризисом

Сотни мигрантов, пытающихся прорваться на территорию Евросоюза через границу Польши с Белоруссией, вызвали панику в Вильнюсе. Впервые за тридцать лет Сейм Литвы одобрил предложение правительства о введении чрезвычайного положения в некоторых регионах страны.

Чрезвычайное положение вводится сроком на месяц с 10 ноября на всей приграничной с Белоруссией территории, удалённой от границы на пять километров вглубь страны, а также в городах Вильнюс, Рукле, Пабраде, Мядининкай и Кибартай, объясняя это большим количеством мигрантов в этих городах.

«Одна группа ограничений касается тех, кто незаконно пересёк границу. Самое большое из этих ограничений связано с возможностью пользоваться средствами связи и интернетом. Если говорить о гражданах Литвы, первая группа ограничений – это передвижение на территорию, на которой действует ЧП. В данном случае нужно будет иметь разрешение для передвижения по этой территории. Однако в отношении людей, которые там проживают, никакие ограничения и запреты применяться не будут»,

– объявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Кроме того, на территории, где действует ЧП, будет запрещено организовывать и проводить собрания, однако запрет не будет распространяться на праздники и встречи родственников, добавила Шимоните.

Мигранты же, которые уже легально присутствуют на территории Литвы, лишаются права на переписку и телефонные разговоры, они могут лишь обращаться в государственные ведомства.

Также во время действия режима ЧП правительство получает возможность использовать средства из государственного резерва, если сочтёт это необходимым.

По мнению литовского президента Гитанаса Науседы, введение чрезвычайного положения поможет обезопасить страну от наплыва нелегальных мигрантов, поэтому он считает преждевременным активацию четвёртой статьи НАТО, о чём накануне заявил лидер польской оппозиции Дональд Туск.

Четвёртая статья предусматривает консультации с партнёрами по Альянсу относительно возникшей для страны угрозы её безопасности.

«Четвёртая статья НАТО – средство крайнего действия и силы, и мы обязательно оставляем её в арсенале на тот случай, если появятся для этого действительно серьёзные основания»,

– прокомментировал Науседа предложение Туска.

Также Науседа предупредил – несмотря на то, что Литва не сможет собрать на границе такое количество военных, как это сделала Польша, применение оружия против мигрантов является самым крайним средством. А формы реагирования пограничников на нелегалов должны быть адекватными.

В то же время Науседа обсудил ситуацию на польской границе с главой Совета Европы Шарлем Мишелем и объявил, что страны Балтии ожидают от Брюсселя решительных действий, ведь всё происходящее касается напрямую Евросоюза.

Гитанас Науседа посоветовал Шарлю Мишелю «ускорить процесс пересмотра политики ЕС в области миграции и предоставления убежища, обеспечить участие ЕС в создании физического барьера на внешней границе ЕС и вновь расширить санкции против белорусского режима».