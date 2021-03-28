Сейм Литвы решает, кто важнее – президент или премьер

Президент не согласен с парламентом, он планирует и далее возглавлять литовскую делегацию в ЕС

Литовский Сейм собирается вернуть себе конституционные полномочия, незаметно перешедшие президенту во времена Дали Грибаускайте. Отныне Комитет по европейским делам (КЕД) Сейма Литвы будет утверждать позицию страны перед каждым заседанием Европейского совета, а также определять, кто будет возглавлять делегацию Литвы в ЕС, причём не всегда это будет президент, сообщает газета «Литовский курьер».

На ближайшем саммите ЕС литовскую делегацию возглавит президент Гитанас Науседа, такое решение КЕД вынес, учитывая темы, которые будут рассматриваться на заседании Европейского совета.

«Перед тем, как вносить рекомендации по главе делегации, комитет будет оценивать повестку дня каждого Европейского совета и утверждать позиции Литвы как по вопросам, которые будут стоять на повестке дня, так и по поводу состава делегации. Позиция – понятие очень широкое, это не только содержание, но и представляющие должностные лица»,

– цитирует издание председателя КЕД, консерватора Радвиле Моркунайте-Микуленене.

Настаивает на возвращении парламенту всех полномочий и член парламентского Комитета по иностранным делам и член КЕД, консерватор Жигимантас Павилёнис. В следующий раз, если вопросы, рассматриваемые в Брюсселе, будут в компетенции главы правительства, то во главе литовской делегации окажется премьер-министр Ингрида Шимоните, которая поддерживает инициативу КЕД, отмечает издание.

«Есть такие вопросы, которые полностью связаны с работой правительства. Поэтому решения, которые принимаются в ЕС, должны приниматься правительством, а не президентом. Не вижу никакой особой интриги»,

– заявила Шимоните журналистам.

«Литовский курьер» отмечает, что в настоящее время существует всего один правовой акт – правительственное постановление, регламентирующее, кто имеет право представлять страну на заседаниях Евросовета. И в документе говорится, что представляет Литву премьер-министр, об этом напомнил глава Литвы Габриэлюс Ландсбергис, который также полностью поддерживает решение парламента.

Однако президент Литвы Гитанас Науседа намерен и впредь представлять Литву на всех саммитах Евросоюза. А его советник Аста Скайсгирите пояснила в интервью радио LRT, что выдвинутая консерваторами инициатива «как минимум безответственна в условиях пандемии» и выглядит как часть политической игры.

«Вопрос о том, кто должен представлять Литву на заседаниях Европейского совета, стали поднимать консерваторы после победы на парламентских выборах. Критики этой инициативы говорят, что консерваторы применяют двойные стандарты, так как сами уступили место в Европейском совете пользовавшейся их поддержкой президенту Дале Грибаускайте и никогда раньше не поднимали этот вопрос. Теперь же они рассматривают возможность принять закон, по которому Литву в Европейском совете будет представлять не президент, а премьер-министр»,

– отмечает издание.