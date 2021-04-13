Сейм Латвии окончательно запретил русский язык в вузах страны

В Латвии создаются все условия для дальнейшего оттока молодёжи

Сейм Латвии принял очередные поправки к закону о высшей школе, которые касаются языка обучения.

Согласно этому закону, принятому ещё в 2018 году, высшее образование в Латвии на русском языке оказалось под запретом. Закон касался даже частных вузов – всё высшее образование должно было перейти на государственный язык.

Уже в следующем, 2019 году, закон был оспорен в Конституционном суде, который согласился, что «закон нарушает академическую свободу высших учебных заведений» и призвал парламент принять поправки к закону об образовании, который должен вступить в силу уже 1 мая текущего года. Поправки были подготовлены и уже утверждены в двух чтениях, хотя оппозиционные депутаты и пытались вернуть прежний закон об образовании.

Теперь высшее образование в Латвии можно будет получить не только на государственном языке, но и на всех официальных языках Евросоюза, а также на языках тех стран, с которыми существуют соответствующие соглашения. Но объём учебных программ не должен превышать 20%, остальные 80% обучения должны осуществляться на государственном языке. Другими словами, русскоязычное высшее образование так и осталось под запретом. Эксперты уже говорят о том, что решение КС не просто не выполнено, а ухудшено, причём очень показательно. Ситуация же с английским языком остаётся неясной в связи с тем, что Великобритания вышла из ЕС.

На депутатов, проголосовавших за поправки, не подействовали аргументы руководителей частных вузов, которые объясняли, что после введения подобного закона они потеряют большую часть студентов из стран СНГ, а, следовательно, пострадают экономически, причём и бюджет потеряет налоги. Деньги достанутся соседним Литве и Эстонии, где пока ещё существует высшее образование на русском языке даже в государственных вузах.

В результате русский язык оказался полностью выведен из высшего образования, как ранее – из информационного пространства. Экономическая сторона вопроса во внимание не принималась.

«Очевидно, что Сейм не выполнил решение Конституционного суда, согласно которому требовалось изменить норму закона о высшей школе. Решение не выполнено, потому что сам процесс требовал рассмотрения различных альтернатив – каким может быть языковое регулирование, какое влияние оно окажет. Ничего этого не было сделано – процессуально альтернативы не рассмотрены, доказательства не представлены. Министерство просто разработало один вариант, и депутаты проголосовали. Никаких других вариантов не рассматривали»,

– прокомментировала решение Сейма юрист, депутат Юрмальской думы Елизавета Кривцова.

По её словам, оппозиционная партия «Согласие» подаст повторный иск в Конституционный суд. К тому же в настоящее время в Люксембурге, в Суде Евросоюза, рассматривается дело о несоответствии требований Латвии к высшей школе европейским законам.

Ну а пока в Латвии создаются все условия для дальнейшего оттока молодёжи из страны.