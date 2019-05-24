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Сейчас закон невыполним: Эксперт объяснил, почему отсрочили введение обязательной фотофиксации техосмотра
24 мая 2019, 02:39 • 62 • Политика
Руководитель общественной системы "Обеспечение безопасности дорожного движения" Константин Крохмаль заявил, что закон об обязательной фотофиксации техосмотра сейчас невыполним, поэтому его введение отсрочили на год.
Принятый в Госдуме России закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей является абсолютно правильной идеей. Такое мнение Царьграду выразил руководитель общественной системы "Обеспечение безопасности дорожного движения" Константин Крохмаль.
Напомним, 23 мая депутаты ГД в третьем чтении приняли закон о фотофиксации техосмотра и оформлении диагностических карт в виде электронного документа с электронной подписью эксперта. Парламентарии рассчитывают на то, что инициатива позволит снизить коррупцию в данной сфере и количество дорожно-транспортных происшествий.
Комментируя ситуацию, эксперт отметил, что на 60% техосмотр сейчас проводится исключительно на бумаге. Из-за этого машины и автобусы разваливаются или попадают в ДТП.
Теперь же в случае инцидента можно будет затребовать видеокопию прохождения техосмотра. Если будут выявлены несостыковки, то далее последуют отзыв лицензии и суд. В рамках процедуры должны быть зафиксированы номер машины, код VIN и так далее.
Второй аспект - это борьба с коррупцией, так как на рынке крутятся суммы в размере сотен миллионов рублей. Закон же должен помешать мошенникам.
Проблема заключается в том, что документ вступил в силу только в середине 2020 года, так как пока необходимо к нему подготовиться.
"Если принять закон сейчас, он вообще не выполним никак. В течение полугода никто ничего не будет делать, потому что осуществить его нереально по техническим средствам. Но в любом случае, уже то, что принимается этот закон... Я думаю, что за год они уже подготовят всю базу, обязуют оснастить сервисные центры камерами видеофиксации, отработают процедуру, и уже начнётся действительно нормальная вещь", - пояснил Крохмаль.
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