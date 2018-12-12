«Сейчас важно не беспокоить детей»: фонд «Подари жизнь» опроверг информацию о выселении семьи с онкобольным ребёнком

Директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова опровергла информацию о выселении семьи с онкобольным ребёнком из съёмной квартиры в Москве. Кроме того, в организации попросили журналистов не дежурить у подъезда и не беспокоить их подопечных, поскольку стресс для них вреден. Ранее местная жительница Елена Аллина проводила сбор подписей за выселение жильцов из квартиры, которую снимает фонд «Подари жизнь». Женщина была уверена, что рак является «опасным инфекционным заболеванием». Следственный комитет и прокуратура проверяют обстоятельства произошедшего.

После публикации некоторых СМИ о том, что семья с онкобольным ребёнком переехала из дома на улице Миклухо-Маклая из-за петиции соседки, директору фонда «Подари жизнь» пришлось опровергать эту информацию. Об этом сообщили RT в пресс-службе благотворительной организации.

«Информация, которую распространяет «Москва 24», что семьи с детьми уехали из квартиры, которую снимает для них фонд, — неправда. Удивляет беспардонное поведение некоторых журналистов, которые дежурят у подъезда, стучат и звонят в дверь квартиры, где живут наши подопечные. Хотя мы просили журналистов этого не делать и объясняли, что важно сейчас не беспокоить детей, которые проходят тяжелейшее лечение и любой лишний стресс им вреден», — сообщила Шергова.

Кроме того, она подчеркнула, что они и дальше будут арендовать квартиру, пока хозяйка сдаёт её фонду. По словам Шерговой, одна из семей действительно уехала из Москвы домой из-за перерыва в лечении.

«Мы надеемся, что разъяснения врачей по поводу того, что рак не заразен, были убедительны для тех жильцов, кто не обладал полной информацией. Мы также знаем, что многие жильцы раскаиваются в том, что подписали петицию, и признаются, что подписали её не глядя», — рассказала Шергова.

Навязчивые гости

В беседе с RT жительница подъезда, координатор благотворительного фонда «Волонтёры в помощь детям-сиротам» Наталья Машкова подчеркнула, что некоторые журналисты действительно переходят все рамки дозволенного и продолжают толпиться в подъезде.

«Только что отбивалась от корреспондента РБК. Вчера в десять вечера ко мне стучался журналист Первого канала. В такое позднее время и при том, что у меня четверо детей. Я очень надеюсь, что все СМИ сейчас разом перестанут поддерживать хайп этой темы и всё успокоится», — говорит Машкова.

Кроме того, женщина полагает, что материалы по этой теме журналисты могут готовить на основании бесед с врачами, с фондом. Так, по её мнению, СМИ будут просвещать людей по этому вопросу.

Прокуратура и СК уже начали проверку законности сбора подписей за выселение семей с онкобольными детьми.

Как предположил в беседе с RT управляющий партнёр коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнёры» Владимир Старинский, скорее всего, активистка, организовавшая сбор подписей, никакой ответственности не понесёт.

«Если в действиях жильцов нет состава конкретных правонарушений, например угроз, повреждения имущества, то вряд ли это повлечёт для них какие-то реальные последствия. Здесь речь скорее об общественном порицании, а проводимые проверки со стороны СК и прокуратуры — всего лишь формальность, так как сбор подписей сам по себе преступлением всё-таки не является. Но внимание общественности к ситуации, как и внимание контрольных органов, сыграют положительную роль для решения проблемы в пользу подопечных благотворительного фонда», — считает Старинский.

Петиция на выселение

Как стало известно 8 декабря, Елена Аллина, старшая по подъезду в одной из многоэтажек по улице Миклухо-Маклая (ЮЗАО Москвы), начала собирать подписи с целью выселить семьи с онкобольными детьми из дома. Об этом рассказала Наталья Машкова на своей странице в Facebook.

По её словам, Аллиной не понравилось, что на девятом этаже в трёхкомнатной квартире, снятой благотворительным фондом «Подари жизнь», проживают несовершеннолетние подопечные Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачёва.

Из написанной от руки петиции следует, что в указанной квартире располагается «онкодиспансер раковой больницы», в которую «приезжают раковые больные из разных областей». А главный аргумент активистки заключается в том, что рак является «заразным инфекционным заболеванием».

«Мы всё время контактируем с раковыми больными с разными инфекциями. Кто не хочет этого — распишитесь у консьержки. Пусть эту квартиру сдают другим людям», — призывала Аллина.

В беседе с журналистами женщина жаловалась, что жители квартиры якобы оставляют после себя медицинские отходы, в том числе шприцы и «окровавленную вату в мусоропроводе». По её мнению, так соседи могут «заразиться раком». Кроме того, Аллину возмущает и внешний вид детей и их родителей, вынужденных носить медицинские маски. Якобы из-за этого «у одной из соседок от страха поднялось давление».

Под сомнительной петицией подписались около 50 человек. При этом далеко не все соседи оказались солидарны с позицией Аллиной. В подъезде начали появляться объявления с выдержками из медицинских статей, указывающих на безопасность раковых больных для окружающих.

«Выглядит кощунственно»

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анна Кузнецова осудила сбор подписей за выселение онкобольных детей.

Ранее она заявила RT, что не поверила своим глазам и сначала подумала, что сбор подписей идёт для оказания какой-либо помощи: «Неужели в XXI веке такое возможно? Сама идея сбора подписей по такому поводу выглядит кощунственно».

Кузнецова напомнила, что свобода передвижения и выбора места жительства гарантируется 27 статьёй Конституции РФ и рядом международных актов в области прав человека. Таким образом, действия сборщиков подписей могут оказаться нарушением прав несовершеннолетних и носить дискриминационных характер. Следственный комитет и прокуратура уже проводят соответствующие проверки.