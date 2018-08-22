Сейчас рванет?

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Вслед за Россией от государственных облигаций США избавляется и Турция. Анкара "сбросила" казначейских бумаг почти на четыре миллиарда долларов. Теперь внимание все приковано к Китаю, с которым у США в последнее время складываются непростые отношения в сфере торговли.

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