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«Сейчас русский язык – язык врага и агрессора» – Карасев

09 декабря 2020, 15:50  •  24 • Украина

На Украине из русских делают врагов, победив которых страна якобы станет сильнее и независимее. При этом, никто во власти не рассматривает необходимость компромисса, а стараются навредить России.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Вадим Карасев.

«Сейчас русский язык – это язык врага, язык агрессора. Вот почему это хороший повод сказать, что если ты говоришь на русском, значит ты «пятая колонна» и ты на стороне врага.

Борьба идет внутри между теми, кто считает, что война с Россией – это то, что нужно Украине и то, что Украину сохранит, сделает ее сильнее, могущественные и так далее в этой победе, и теми, кто считает, что с Россией надо искать компромиссы, надо не воевать любой ценой, а добиваться прагматическими, дипломатическими целями каких-то уступок и где-то идти на компромисс.

Но посмотрите, вот внешняя политика наша – почему мы поддержали, например, не Лукашенко, а того, почему мы поддерживаем все инициативы Америки и так далее? Потому что у нас главной идеей остается вот это – внешняя политика заточена против страны, которую мы считаем, что победив ее, Украина станет сильной и она состоится как государство», – заявил Карасев.

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