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«Сейчас очень важный период»: в России за сутки выявили 27 747 новых случаев коронавируса

31 декабря 2020, 13:00  •  68 • В России
Суточный прирост новых случаев коронавирусной инфекции в России составил 27 747. За это же время выздоровели 28 922 пациента, скончались 593 человека. В преддверии новогодних выходных главный санитарный врач Анна Попова отметила важность соблюдения мер безопасности в период праздников. При этом бывший главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям полагает, что россияне смогут вернуться к обычному образу жизни, когда прививку от коронавирусной инфекции сделают как минимум 50% населения страны.
 
© РИА Новости / Алексей Майшев
 

За минувшие сутки во всех 85 субъектах Российской Федерации зафиксировано 27 747 новых случаев коронавируса. По сообщению оперштаба, в 15% из них диагноз не сопровождался клиническими проявлениями болезни. В предшествовавшие этому двое суток COVID-19 был выявлен у 26 513 и 27 002 человек.

Общее число подтверждённых случаев коронавирусной инфекции в России достигло 3 159 297. С начала пандемии выздоровели уже 2 554 340 пациентов, из них 28 922 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне коронавируса и сопутствующих заболеваний, скончались 57 019 человек. За последние сутки зарегистрировано 593 летальных исхода.

Наибольшее число новых случаев по регионам выявлено в Москве (6566), Санкт-Петербурге (3758), Московской (1487) и Нижегородской (501) областях.

В стране проведено более 90,6 млн тестов на коронавирус, под медицинским наблюдением остаются 663 тыс. человек.

По информации столичного оперштаба, за последние сутки в городе госпитализированы 1697 пациентов с коронавирусом. На аппаратах ИВЛ в московских больницах находятся 560 человек. В общей сложности в Москве выявлено 809 859 случаев COVID-19, выздоровели 627 368 пациентов, 11 209 скончались.

«Сейчас очень важный период. Мы впервые так надолго всей страной уходим отдыхать, а ситуация пока ещё не однозначно стабильная. Вот как мы проведём праздники — так дальше и будем жить до конца зимы», — заявила главный санитарный врач РФ Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1».

Главный врач центра «Лидер-медицина» Евгений Тимаков не исключает, что после завершения новогодних каникул суточный прирост в России новых случаев коронавирусной инфекции может увеличиться до 40 тыс., если граждане будут пренебрегать мерами безопасности.

«Люди не соблюдают, к сожалению, во время праздников правила. Они всё равно соберутся в квартирах, всё равно будет рост заболеваемости. Здесь вопрос, насколько основная часть населения возьмёт себя в руки и постарается соблюдать все необходимые меры», — цитирует его ТАСС.

  • © РИА Новости / Илья Питалев

Россия и её граждане смогут вернуться к более-менее обычному образу жизни осенью 2021 года, если к этому моменту прививки от коронавирусной инфекции сделает по меньшей мере 50% населения страны. Такое мнение высказала президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова.

«Если мы к осени 2021 года охватим (вакцинацией. — RT) хотя бы под 50% (населения. — RT), то увидим результаты: уменьшится резко количество новых случаев, а значит, разгрузится и здравоохранение, и койки. И мы как-то более или менее войдём в привычный свой режим», — цитирует её РИА Новости.

В середине декабря во всех регионах России стартовала масштабная вакцинация от COVID-19. В прививочной кампании на данный момент используются два зарегистрированных Минздравом препарата против SARS-CoV-2: первая в мире вакцина «Спутник V», разработанная специалистами НИЦЭМ имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи, и препарат «ЭпиВакКорона» ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Кроме того, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России сообщило о получении разрешения на клинические исследования своего лекарственного препарата против коронавирусной инфекции.

«Министерство здравоохранения Российской Федерации провело экспертизу доклинических исследований препарата для лечения COVID-19, разработанного в ФМБА России. По результатам экспертизы было выдано разрешение на проведение первой фазы клинических исследований. В рамках этой фазы планируется изучить безопасность и переносимость препарата у здоровых добровольцев. Исследование будет проводиться на базе Института иммунологии ФМБА России. В настоящий момент испытательный центр проводит подготовку к клиническим исследованиям», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас проводится набор добровольцев.

В среду глава ФМБА Вероника Скворцова в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным подчеркнула, что доклинические исследования этого препарата продемонстрировали его полную безопасность для организма и эффективность, превышающую 99%.

«Если клинические исследования подтвердят эффективность данного препарата, это будет первый безопасный, эффективный, противовирусный препарат прямого действия, не имеющий пока аналогов в мире», — говорила Скворцова.

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