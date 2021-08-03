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«Сейчас начнётся такой скандал»: СБУ заявила о «нейтрализации силовой ячейки пророссийской организации»

03 августа 2021, 04:55  •  178 • Украина

СБУ заявила, что «нейтрализовала силовую ячейку пророссийской организации», которую возглавляет один из нардепов.

В службе говорят, что «предотвратили попытки расшатывания общественно-политической ситуации в восточных регионах Украины». В частности, остановлена работа организации после спецоперации в Харькове, Северодонецке и Лисичанске. В СБУ утверждают, что «группировка причастна к совершению тяжких преступлений на идеологической почве».

«Злоумышленники действовали под прикрытием общественного объединения, которое подконтрольно одному из народных депутатов Украины.

По данным досудебного расследования, группировка специализировалась на совершении преступлений и провокационных действий, направленных на расшатывание ситуации в стране», — говорится в сообщении.

После обысков были изъяты марихуана, холодное оружие и идеологические инструкции.

Отметим, что хоть название организации прямо и не называется, но речь, очевидно, идёт об организации «Патриоты за жизнь» депутата партии «Оппозиционная платформа — за жизнь!» Ильи Кивы.

Кива изложил свою версию событий.

«Вся бравада произошла по причине того, что с квартиры СБУ сбежал свидетель, которого они там удерживали, и с которого они получили лживые показания, чтобы вручить подозрение моему соратнику Олегу Ширяеву.

Но они не учли один момент. Харьковские СБУшники готовили свидетеля к ликвидации и хотели «повесить» его на нашу организацию и на меня лично.

Но СБУшники уснули, а свидетель, которого они хотели ликвидировать, убежал из квартиры. На сегодняшний день уже в Генпрокуратуре сделал видеообращение к генпрокурору, где рассказал, что его удерживали на квартире СБУшники, рассказал, что оболгал моих соратников и меня. Сегодня он находится под защитой, поэтому СБУшники, зная весь этот бардак, поняли, что это второй Чаус.

Сейчас начнётся такой скандал, потому что свидетель жив, находится под охраной и даёт показания», — сказал Илья Кива.

Также он прокомментировал заявление СБУ о «ликвидации банды» и найденных наркотиках.

«Они не пишут, что они хотят бы кого-то задержали. А кого вы ликвидировали? А никого. Это они впопыхах поняли, что свидетель сбежал и находится в Генпрокуратуре, вот и начали хоть что-то писать. По поводу того, что они якобы нашли наркотики, они просто выставили фотографию какую-то, так пусть покажут у кого они наркотики изъяли. Они просто подняли волну. Пусть покажут, где провели обыски, кого арестовали. Этого ничего нет», — заявил Кива.

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