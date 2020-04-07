«Сейчас крайне важно избежать чужих ошибок»: Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса ещё не пройден

Владимир Путин призвал учиться на чужих ошибках в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Глава государства провёл совещание с экспертами, в ходе которого подчеркнул, что пик эпидемии ещё не пройден. Согласно последним данным, в России насчитывается почти 7,5 тыс. случаев COVID-19. От последствий заболевания скончались более 58 человек. На фоне эпидемиологической ситуации обсуждаются корректировки в работе школ. Так, учёбу одиннадцатиклассников могут продлить до 8 июня.

Владимир Путин в ходе совещания с экспертами по вопросу распространения COVID-19 заявил, что пик эпидемии коронавируса ещё не пройден.

«Мы самым внимательным образом отслеживаем ситуацию, учитываем и позитивный, и негативный опыт других стран. Вновь отмечу, что пик эпидемии ещё не пройден. Сейчас крайне важно избежать чужих ошибок, не учиться на своих, извлечь уроки и сделать выводы, опираясь на позицию медицинского, научного сообщества», — подчеркнул президент.

Он призвал принимать решения, которые «должны быть соразмерны угрозе и адекватны ситуации».

«Главное — это безопасность и здоровье граждан России. При этом важно обеспечить условия для максимально быстрого восстановления экономической и деловой активности», — отметил глава государства.

Согласно данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в России выявлено 1154 новых случая COVID-19 в 43 регионах страны. С учётом этих данных заражение в РФ зафиксировано у 7497 пациентов в 81 регионе.

За весь период наблюдения инфекции в России 58 человек скончались от осложнений, возникших на фоне COVID-19, и других сопутствующих заболеваний. 11 из них умерли в прошедшие сутки. Вместе с тем как минимум 495 человек выздоровели от коронавируса.

Большинство заражённых сосредоточено в Москве. Известно о 5181 заболевшем и 31 умершем от последствий COVID-19. С момента прошлой сводки число заражённых в Москве выросло на 697 человек. Отмечается, что только 4% заболевших недавно вернулись из-за границы.

Среди новых инфицированных в Москве более 45% — люди младше 45 лет. Согласно оперативным данным, 47,5% заражённых находятся в возрасте 18-45 лет, ещё 34% относятся к категории от 46 до 65 лет. 9,5% и 5% — люди в возрасте 66-80 и более 80 лет соответственно. Дети составляют 4% от общего количества случаев заражения.

По информации Роспотребнадзора, на фоне распространения COVID-19 под наблюдением медиков в России остаются более 185 тыс. человек.

Как уточнил главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко, в учреждении на лечении находятся почти 400 пациентов, из них более 200 с подтверждённым коронавирусом.

«Состоит на лечении 389 пациентов, из них: с диагнозом пневмония 345, COVID подтвержденных 226, в реанимации состоит 32 (на ИВЛ 14)», — написал Проценко в Facebook. Врач уточнил, что за сутки 29 пациентов поступили в больницу, а 41 — выписались.

Клинические исследования препаратов

На фоне публикации новых данных о распространении COVID-19 в России сообщили о начале клинических исследований препаратов «Мефлохин», «Гидроксихлорохин» и «Колидавир» для лечения пациентов с коронавирусом.

Как уточняет пресс-служба Федерального медико-биологического агентства, препараты будут применяться по новым медицинским показаниям для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

«6 апреля 2020 года на базе ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России начались клинические исследования препаратов «Мефлохин» и «Гидроксихлорохин» в сравнении с препаратом «Калидавир» в трех группах больных с разной тяжестью состояния», — цитирует пресс-служба ФМБА главу ведомства Веронику Скворцову.

Исследования будут проводиться по письменному согласию пациентов с коронавирусом в ГНЦ ФМБЦ имени Бурназяна.

Добавим, что до этого в ФМБА рассказали о схеме лечения тяжёлых коронавирусных пневмоний на основе применения препарата «Даларгин», который применяется при отёке лёгких. Сообщалось, что агентство приступает к клиническим исследованиям «Даларгина» при тяжёлых коронавирусных пневмониях, которые сопровождаются дыхательной недостаточностью.

Учебный год и ЕГЭ

На фоне эпидемиологической ситуации в России рассматривается вопрос о продлении учебного года до 8 июня для учащихся 11-х классов. Об этом рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Рассматривается вопрос для одиннадцатиклассников — тех, кто будет сдавать единый государственный экзамен, — продление учебного года до 8 июня», — приводит РИА Новости слова из выступления Кравцова в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что сдача Единого государственного экзамена в таком случае будет проходить после 8 июня.

Ранее стало известно, что первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) предложил премьер-министру Михаилу Мишустину отменить проведение в 2020 году ЕГЭ из-за ситуации с распространением коронавируса. Парламентарий признал, что «премьер пока на это предложение впрямую не отреагировал».

Отметим, что 6 апреля на федеральном портале нормативных правовых актов опубликовали проект нового расписания сдачи ЕГЭ по каждому предмету в 2020 году.

Из документа следует, что ЕГЭ стартует 8 июня. На эту дату намечены экзамены по географии, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям.

В свою очередь, экзамен по русскому языку назначен на 11 июня, ЕГЭ по математике базового уровня и ЕГЭ по математике профильного уровня — на 15 июня. 18 июня должен состояться экзамен по истории и физике, 22 июня — по обществознанию и химии, а 25, 26 и 29 июня — письменная и устная части ЕГЭ по иностранным языкам.