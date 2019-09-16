Севморпуть под прицелом подводного флота ВМС США. «Кошки-мышки» в Баренцевом море • 73 • Аналитика









Подготовка к противостоянию за контроль над арктическим регионом и Севморпутём набирает обороты. Ставка сделана на многоцелевую подводную компоненту ВМС США

Помимо отработки штатных для экипажей МАПЛ задач, заключающихся в поиске субмарин условного противника и нанесении по ним торпедных ударов с задействованием «практических» модификаций тяжелых американских торпед Mk-48 Mod 5 ADCAP / Mod 7 CBASS и британских «Spearfish», перед операторами гидроакустических комплексов многоцелевых АПЛ 3-го и 4-го поколений классов «Los Angeles» (в усовершенствованной версии «688i/Flight III»), «Sea Wolf», «Virginia», «Astute» всё чаще ставятся куда более узкоспециализированные задачи. Состоят они в тщательном мониторинге подводного пространства на предмет присутствия сверхмалошумных подлодок условного противника, оперирующих на «малом ходу» (в режиме «подкрадывания»), когда уровень их акустической шумности едва доходит до 50—55 дБ.



Даже при благоприятных гидрологических условиях (штиле или минимальном волнении моря) выполнение данной операции позволяет экипажам современных сверхмалошумных МАПЛ «Virginia Block I/II/III» детально оценить возможности внутрикорпусных носовых гидроакустических комплексов AN/BQQ-10 и боковых широкоапертурных пассивных ГАС AN/BQG-5A по условному пеленгованию современнейших российских многоцелевых АПЛ пр. 885 «Ясень», первая из которых (головной К-560 «Северодвинск») принята на вооружение Северного флота 17 июня 2014 года, а вторая, К-561 «Казань», проходит заводские ходовые испытания и готовится к заступлению на боевое дежурство в 2020 году. Аналогичные навыки также отрабатывают экипажи британских МАПЛ «Эстьют», проверяя пределы возможностей носовых гидроакустических комплексов «Type 2076».



Всё вышеописанное свидетельствует лишь об одном: подводные компоненты Объединённых ВМС НАТО интенсифицировали активную фазу подготовки к грядущей игре в «кошки-мышки», а возможно, и силовой пикировке с российскими многоцелевыми атомными подводными крейсерами Северного флота в акваториях Норвежского и Баренцева морей, а также иных морей арктического региона. И загвоздка здесь состоит в единственном: установлении всеобъемлющего контроля над Северным морским путём, а также над дальними подступами к стратегически важному хребту Ломоносова. На это указывают ещё два сентябрьских широкомасштабных военно-морских учения, «Cutlass Fury-2019» и «Arctic Expeditionary Capabilities Exercise-2019», проводящихся в районе Северной Атлантики (близ канадских провинций Новая Шотландия и Ньюфаундленд), а также Алеутских островов и Южной Аляски соответственно. Наиболее же пикантным моментом является то, что основой основ во всех вышеуказанных манёврах являются именно многоцелевые атомные подводные лодки, на которые делаются основные ставки в Пентагоне и британском оборонном ведомстве. Почему?



Ответ здесь очевиден. Даже многочисленная надводная компонента Объединённых ВМС НАТО, представленная преимущественно штатовскими ракетными крейсерами «Ticonderoga», эсминцами УРО класса «Arleigh Burke Flight I/II/IIA», британскими эсминцами ПВО Type 45 класса «Daring» и узкоспециализированными противолодочными фрегатами Type 43 «Duke», не способна будет «прорвать» эшелонированные противокорабельные рубежи мурманской, северо-якутской и чукотской зон A2/AD. Данные рубежи будут сформированы:



— десятками батарей береговых противокорабельных комплексов «Бал», К300П/С «Бастион-П/С», многофункциональными истребителями Су-30СМ, входящими в состав трёх эскадрилий 279-го авиационного полка на аэродроме «Североморск-3» и являющимися носителями ПКР Х-35У «Уран», а также сверхзвуковых ПКР Х-31АД «Krypton», способных выполнять противозенитные манёвры со скоростью 2,1М и перегрузкой около 20G;



— дальними противолодочными самолётами Ту-142М3/М4 и дальними бомбардировщиками Ту-22М3, оперативно переброшенными на восстановленную арктическую авиабазу «Тикси» и оснащёнными противокорабельными ракетами Х-35У и Х-32 (последние являются усовершенствованными потомками известнейших многоцелевых крылатых ракет семейства ПКР Х-22 комплекса «Буря»; обладают гиперзвуковой скоростью в 5400 км/ч на маршевом участке траектории, проходящем на высотах от 35 до 40 км);



— перехватчиками МиГ-31К, также передислоцированными на «Тикси» и являющимися носителями новейших противокорабельных аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал» с дальностью действия около 2000—2500 км.



Как видите, для надводных корабельных ударных группировок ВМС США и Королевского ВМФ Великобритании доступ в акватории Баренцева, Карского и Восточно-Сибирского морей, а также моря Лаптевых полностью закрыт, что указывает на невозможность установления всеобъемлющего контроля над Северным морским путём по концепции, реализованной, к примеру, в водах Оманского и Персидского заливов. Именно по этой причине в качестве «стратегического актива» в разразившейся «арктической гонке» четырёхзвёздочные адмиралы американского и британского флотов рассматривают многоцелевые АПЛ классов «Вирджиния» и «Эстьют».



Благодаря крайне низкой акустической сигнатуре (50—60 дБ), достигаемой применением водомётных движителей, размещением паропроизводящей установки, главного турбозубчатого агрегата и паротурбинной установки на многоярусных амортизационных платформах-«этажерках», а также использованию современного «безэхового» (звукопоглощающего) покрытия подлодки классов «Virginia Block I/II/III» и «Astute» станут весьма серьёзными противниками для состоящих на вооружении Северного флота многоцелевых атомных подводных крейсеров пр. 885 «Ясень», пр. 971 «Щука-Б», пр. 945 «Барракуда», пр. 945А «Кондор» и пр. 671РТМК «Щука». И корень проблемы здесь состоит не столько в том, что практически все вышеперечисленные классы отечественных многоцелевых АПЛ (кроме МАПЛ пр. 885) значительно уступают «Вирджиниям» и «Эстьютам» по уровню акустической скрытности, сколько в малой численности многоцелевой атомной подводной составляющей Северного флота.



Острая нехватка сверхмалошумных многоцелевых АПЛ 4-го поколения сохраняется.



Временному купированию данной бреши поспособствует регулярное патрулирование морей арктического региона противолодочными самолётами Ил-38Н и Ту-142М3 морской авиации Северного флота ВМФ России

На сегодняшний день количество пребывающих в строю Северного флота и несущих боевое дежурство МАПЛ вышеперечисленных типов составляет лишь 12 единиц; ещё 5—7 бортов находятся на различных этапах ремонта и обновления элементной базы бортового радиоэлектронного оборудования (включая модернизацию гидроакустических средств и терминалов отображения тактической подводной обстановки и параметров работы энергетической установки). На этом фоне ВМС США и ВМФ Великобритании могут перебросить в воды Северной Атлантики, северных морей и Северного Ледовитого океана порядка 15 МАПЛ «Вирджиния», более 25—30 МАПЛ класса «Лос-Анджелес» (включая 10—15 модернизированных бортов пр. 688 Improved), 3 субмарины «Seawolf» и 4—5 подлодок «Эстьют».





В итоге имеем весьма неутешительное соотношение 1/3. Вследствие этого даже высокая чувствительность носовых гидроакустических комплексов МГК-540 «Скат-3» и МГК-600 «Иртыш-Амфора-Ясень» (установлены на «Ясенях» и «Щуках-Б»), обеспечивающая обнаружение американских и британских подлодок в первой дальней зоне акустической освещённости на дистанции 35—50 км, не позволит компенсировать факт численного превосходства подлодок противника, ведь в сложных гидрологических условиях эффективная дальность действия данных гидроакустических станций будет снижаться до 5—10 км (применительно к малошумным вражеским АПЛ 4-го поколения). Юрьянские "Сирены Апокалипсиса" на учениях



Частично перекрыть данную критическую «брешь» позволит регулярное и интенсивное патрулирование северных морей несколькими звеньями противолодочных самолётов Ил-38Н и Ту-142М3/4, располагающих несколькими сотнями пассивных направленных и ненаправленных радиогидроакустических буёв РГБ-48Э и РГБ-41Э, активно-пассивных РГБ-36 и активных излучающих буёв ГБ-58Э. Тактически выверенная и «плотная» расстановка даже нескольких десятков данных буёв на наиболее непредсказуемых подводных участках морей арктического региона позволит сохранить достаточно надёжный контроль над Северным морским путём, минимизировав вероятность проникновения сверхмалошумных американских и британских субмарин даже при временном отсутствии необходимого количества многоцелевых подлодок классов «Ясень» и «Ясень-М», находящихся на различных этапах постройки. Небезынтересную пищу для размышлений экспертных сообществ и специалистов командования Северного флота ВМФ России предоставляет непрерывный поток информации о деталях регулярных совместных «ледовых» военно-морских учений ICEX («Ice Exercise»), проводящихся подводными компонентами ВМС США, Великобритании, Канады и Норвегии в акватории моря Бофорта с 2003 года. В частности, на протяжении последних нескольких лет спектр задач, выполняемых в рамках данных учений американскими и британскими субмаринами, значительно расширился.Помимо отработки штатных для экипажей МАПЛ задач, заключающихся в поиске субмарин условного противника и нанесении по ним торпедных ударов с задействованием «практических» модификаций тяжелых американских торпед Mk-48 Mod 5 ADCAP / Mod 7 CBASS и британских «Spearfish», перед операторами гидроакустических комплексов многоцелевых АПЛ 3-го и 4-го поколений классов «Los Angeles» (в усовершенствованной версии «688i/Flight III»), «Sea Wolf», «Virginia», «Astute» всё чаще ставятся куда более узкоспециализированные задачи. Состоят они в тщательном мониторинге подводного пространства на предмет присутствия сверхмалошумных подлодок условного противника, оперирующих на «малом ходу» (в режиме «подкрадывания»), когда уровень их акустической шумности едва доходит до 50—55 дБ.Даже при благоприятных гидрологических условиях (штиле или минимальном волнении моря) выполнение данной операции позволяет экипажам современных сверхмалошумных МАПЛ «Virginia Block I/II/III» детально оценить возможности внутрикорпусных носовых гидроакустических комплексов AN/BQQ-10 и боковых широкоапертурных пассивных ГАС AN/BQG-5A по условному пеленгованию современнейших российских многоцелевых АПЛ пр. 885 «Ясень», первая из которых (головной К-560 «Северодвинск») принята на вооружение Северного флота 17 июня 2014 года, а вторая, К-561 «Казань», проходит заводские ходовые испытания и готовится к заступлению на боевое дежурство в 2020 году. Аналогичные навыки также отрабатывают экипажи британских МАПЛ «Эстьют», проверяя пределы возможностей носовых гидроакустических комплексов «Type 2076».Всё вышеописанное свидетельствует лишь об одном: подводные компоненты Объединённых ВМС НАТО интенсифицировали активную фазу подготовки к грядущей игре в «кошки-мышки», а возможно, и силовой пикировке с российскими многоцелевыми атомными подводными крейсерами Северного флота в акваториях Норвежского и Баренцева морей, а также иных морей арктического региона. И загвоздка здесь состоит в единственном: установлении всеобъемлющего контроля над Северным морским путём, а также над дальними подступами к стратегически важному хребту Ломоносова. На это указывают ещё два сентябрьских широкомасштабных военно-морских учения, «Cutlass Fury-2019» и «Arctic Expeditionary Capabilities Exercise-2019», проводящихся в районе Северной Атлантики (близ канадских провинций Новая Шотландия и Ньюфаундленд), а также Алеутских островов и Южной Аляски соответственно. Наиболее же пикантным моментом является то, что основой основ во всех вышеуказанных манёврах являются именно многоцелевые атомные подводные лодки, на которые делаются основные ставки в Пентагоне и британском оборонном ведомстве. Почему?Ответ здесь очевиден. Даже многочисленная надводная компонента Объединённых ВМС НАТО, представленная преимущественно штатовскими ракетными крейсерами «Ticonderoga», эсминцами УРО класса «Arleigh Burke Flight I/II/IIA», британскими эсминцами ПВО Type 45 класса «Daring» и узкоспециализированными противолодочными фрегатами Type 43 «Duke», не способна будет «прорвать» эшелонированные противокорабельные рубежи мурманской, северо-якутской и чукотской зон A2/AD. Данные рубежи будут сформированы:— десятками батарей береговых противокорабельных комплексов «Бал», К300П/С «Бастион-П/С», многофункциональными истребителями Су-30СМ, входящими в состав трёх эскадрилий 279-го авиационного полка на аэродроме «Североморск-3» и являющимися носителями ПКР Х-35У «Уран», а также сверхзвуковых ПКР Х-31АД «Krypton», способных выполнять противозенитные манёвры со скоростью 2,1М и перегрузкой около 20G;— дальними противолодочными самолётами Ту-142М3/М4 и дальними бомбардировщиками Ту-22М3, оперативно переброшенными на восстановленную арктическую авиабазу «Тикси» и оснащёнными противокорабельными ракетами Х-35У и Х-32 (последние являются усовершенствованными потомками известнейших многоцелевых крылатых ракет семейства ПКР Х-22 комплекса «Буря»; обладают гиперзвуковой скоростью в 5400 км/ч на маршевом участке траектории, проходящем на высотах от 35 до 40 км);— перехватчиками МиГ-31К, также передислоцированными на «Тикси» и являющимися носителями новейших противокорабельных аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал» с дальностью действия около 2000—2500 км.Как видите, для надводных корабельных ударных группировок ВМС США и Королевского ВМФ Великобритании доступ в акватории Баренцева, Карского и Восточно-Сибирского морей, а также моря Лаптевых полностью закрыт, что указывает на невозможность установления всеобъемлющего контроля над Северным морским путём по концепции, реализованной, к примеру, в водах Оманского и Персидского заливов. Именно по этой причине в качестве «стратегического актива» в разразившейся «арктической гонке» четырёхзвёздочные адмиралы американского и британского флотов рассматривают многоцелевые АПЛ классов «Вирджиния» и «Эстьют».Благодаря крайне низкой акустической сигнатуре (50—60 дБ), достигаемой применением водомётных движителей, размещением паропроизводящей установки, главного турбозубчатого агрегата и паротурбинной установки на многоярусных амортизационных платформах-«этажерках», а также использованию современного «безэхового» (звукопоглощающего) покрытия подлодки классов «Virginia Block I/II/III» и «Astute» станут весьма серьёзными противниками для состоящих на вооружении Северного флота многоцелевых атомных подводных крейсеров пр. 885 «Ясень», пр. 971 «Щука-Б», пр. 945 «Барракуда», пр. 945А «Кондор» и пр. 671РТМК «Щука». И корень проблемы здесь состоит не столько в том, что практически все вышеперечисленные классы отечественных многоцелевых АПЛ (кроме МАПЛ пр. 885) значительно уступают «Вирджиниям» и «Эстьютам» по уровню акустической скрытности, сколько в малой численности многоцелевой атомной подводной составляющей Северного флота.Острая нехватка сверхмалошумных многоцелевых АПЛ 4-го поколения сохраняется.На сегодняшний день количество пребывающих в строю Северного флота и несущих боевое дежурство МАПЛ вышеперечисленных типов составляет лишь 12 единиц; ещё 5—7 бортов находятся на различных этапах ремонта и обновления элементной базы бортового радиоэлектронного оборудования (включая модернизацию гидроакустических средств и терминалов отображения тактической подводной обстановки и параметров работы энергетической установки). На этом фоне ВМС США и ВМФ Великобритании могут перебросить в воды Северной Атлантики, северных морей и Северного Ледовитого океана порядка 15 МАПЛ «Вирджиния», более 25—30 МАПЛ класса «Лос-Анджелес» (включая 10—15 модернизированных бортов пр. 688 Improved), 3 субмарины «Seawolf» и 4—5 подлодок «Эстьют».В итоге имеем весьма неутешительное соотношение 1/3. Вследствие этого даже высокая чувствительность носовых гидроакустических комплексов МГК-540 «Скат-3» и МГК-600 «Иртыш-Амфора-Ясень» (установлены на «Ясенях» и «Щуках-Б»), обеспечивающая обнаружение американских и британских подлодок в первой дальней зоне акустической освещённости на дистанции 35—50 км, не позволит компенсировать факт численного превосходства подлодок противника, ведь в сложных гидрологических условиях эффективная дальность действия данных гидроакустических станций будет снижаться до 5—10 км (применительно к малошумным вражеским АПЛ 4-го поколения).Частично перекрыть данную критическую «брешь» позволит регулярное и интенсивное патрулирование северных морей несколькими звеньями противолодочных самолётов Ил-38Н и Ту-142М3/4, располагающих несколькими сотнями пассивных направленных и ненаправленных радиогидроакустических буёв РГБ-48Э и РГБ-41Э, активно-пассивных РГБ-36 и активных излучающих буёв ГБ-58Э. Тактически выверенная и «плотная» расстановка даже нескольких десятков данных буёв на наиболее непредсказуемых подводных участках морей арктического региона позволит сохранить достаточно надёжный контроль над Северным морским путём, минимизировав вероятность проникновения сверхмалошумных американских и британских субмарин даже при временном отсутствии необходимого количества многоцелевых подлодок классов «Ясень» и «Ясень-М», находящихся на различных этапах постройки. Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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