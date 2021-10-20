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Северокорейцам показали фото запуска ракеты с субмарины

20 октября 2021, 03:30  •  50 • Политика
Северокорейские средства массовой информации показали фотографии запуска баллистической ракеты с субмарины, который производился 19 октября. Сообщается, что запуск был тестовым.
Портал DailyNK сообщил, что ракета была выпущена из района Синпо в провинции Южный Хамгён. За 2021 год это седьмые испытания нового вооружения, за последний месяц - четвёртые испытания ракет. Военные запускали как баллистические ракеты, так и крылатые ракеты большой дальности, а также гиперзвуковые снаряды.
Возможность запуска новых баллистических ракет с подводных лодок была продемонстрирована на военном параде в начале этого года. Журналисты предположили, что именно такие испытания и проводились 19 октября.
К событию с большим вниманием отнеслись в Южной Корее. Агентство Рёнхап со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что Ким Чен Ын за испытаниями лично не наблюдал.
Северокорейские СМИ показали фотографии запуска ракеты с субмарины. Кадры быстро разлетелись по социальным сетям и мессенджерам.

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