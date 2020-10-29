Северокорейские блогеры завоевывают мир • 95 • Аналитика © Echo of Truth Северная Корея, обладательница ядерного оружия и мощной региональной армии, ныне дополняет свои вооруженные силы еще и качественными инструментами пропаганды. На YouTube набирает популярность видеоблог, в котором хорошенькая девушка Джин Хуэй на прекрасном русском языке рассказывает о жизни в Пхеньяне. Она составляет огромный контраст со знаменитым диктором Ли Чхун Хи. Заслуженная актриса, которой в этом году исполнилось 77 лет, до сих пор появляется на телеэкране, когда нужно сообщить стране и миру о чем-нибудь очень важном — об успешных испытаниях ядерного оружия например. Ли Чхун Хи стала для КНДР таким же символом, каким был Юрий Левитан для СССР. У нее даже есть враги и подражатели за рубежом. Молодой влогер Джин Хуэй выстроила совершенно другой образ: простой студентки, "девушки по соседству", которая живет самой обычной жизнью и с любовью рассказывает зрителям о своем родном городе. Действительно, в ее "любительских" репортажах Пхеньян выглядит мило и по-домашнему: он похож одновременно и на советские, и на современные российские города. Пожалуй, именно так могли бы выглядеть сейчас парадные районы наших городов, если бы у власти до сих пор находилась КПСС. Еще десять лет назад репортажи из КНДР вызывали стыд и грусть: постановочные фотографии явно нежилых квартир не могли обмануть даже самого невнимательного читателя из сколько-нибудь развитой страны. Сейчас все кажется настоящим: полный народа ресторан с телевизорами на стенах, очевидно, не является декорацией. Если судить по видеороликам, Северная Корея является пусть бедной, но уже "нормальной" страной, в которой простые люди не едят траву и не спят в бараках, а живут примерно той же жизнью, что и мы с вами. Качество северокорейской пропаганды растет. Первое видео на канале "Эхо Правды", на котором англоязычная Ун А познакомила мир с русскоязычной Джин Хуэй, появилось в конце 2018 года. Это была реклама парка развлечений: посетители натужно рассказывали в камеру, как они насладились американским фастфудом и как хорошо провели время, катаясь на аттракционах. Доверия видео не вызывало, ненатуральность происходящего прямо-таки била в глаза. Прошло всего лишь два года, и "Эхо Правды" стало качественным видеоблогом, который, пожалуй, мог бы дать фору многим российским ютьюберам-миллионникам. Это уже серьезный инструмент мягкой силы, пригодный и для продвижения идеологии, и для борьбы с непрерывным потоком фейков южнокорейской пропаганды. Несколько лет назад в мировых СМИ появилась жареная новость: Ким Чен Ын якобы расстрелял свою якобы любовницу — популярную певицу Хен Сон Воль, обвинив ее в распространении порнографии и еще в каких-то грехах. Новость оказалась ложной, через несколько лет певица вместе со своей музыкальной группой прибыла на зимние Олимпийские игры в Сеуле, опровергнув тем самым слухи о своей смерти. Подобные "новости" предлагают миру регулярно: в них Ким Чен Ын подвергает казни то свою сестру, то генералов, то еще каких-нибудь представителей северокорейской элиты. Часто "новости" сопровождаются горячими подробностями: кого-то расстреливают из зенитных пушек, кого-то живьем скармливают собакам. Как правило, в итоге "казненный" появляется на публике живым, однако это не добавляет осторожности журналистам, обсуждающим очередные утки. Северная Корея предпочитает не опровергать такие слухи на уровне официальных СМИ, чтобы не терять лицо. Вместе с тем "простой видеоблогер" вполне может "случайно" сходить на концерт любимого исполнителя, доказав тем самым, что никто никого не расстреливал и не подвергал опале. Вот конкретный пример разоблачения фейк-ньюз о КНДР. Когда в апреле пошли слухи о том, что магазины в Северной Корее опустели из-за панических покупок встревоженных граждан, блогер Ун А лично прошлась по магазинам с камерой, чтобы выяснить, "правда это или нет". Исследователи северокорейских СМИ пишут о новом проекте КНДР с видимой тревогой, так как и русская, и китайская, и англоязычная публика принимает его с явной симпатией. Как это обычно и бывает с девушками-видеоблогерами, комментарии к видео кишат комплиментами и вопросами о личной жизни. Высказываются предположения, что блогер Ун А — дочь какого-нибудь партийного деятеля из КНДР, что она получила образование в Китае и познакомилась там "с западными стилями социальных сетей". Возможно, так оно и есть: проект слишком важен, чтобы стать его лицом доверили случайной девушке. Вместе с тем его успех может сослужить в итоге плохую службу стране. Образ воинственных фанатиков вот уже многие годы защищает КНДР от США, поэтому вялотекущий конфликт США с Северной Кореей не заходит дальше санкций и осуждающей болтовни. На недавних дебатах кандидаты в президенты США спорили как раз на эту тему: Джо Байден обвинил оппонента в излишней мягкости по отношению к Ким Чен Ыну, а Дональд Трамп высказался в том духе, что хорошие отношения с КНДР — это разумно. Если видеоблогерам удастся кардинально улучшить репутацию КНДР, идея бомбардировок Северной Кореи кому-то за океаном уже не будет казаться столь безумной. Одно дело провоцировать армию безжалостных убийц, которые только и ждут повода, чтобы ответить тебе с максимальной жестокостью. Совсем другое дело — напасть на обычную небольшую страну, которую Америка неизмеримо превосходит в военной и экономической мощи. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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