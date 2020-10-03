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Северо-Крымский канал вышел из строя: Украину ждет провал при попытке подать воду на полуостров

03 октября 2020, 20:20  •  253 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/globallookpress.com
Незалежную призвали забыть про заявления о водной блокаде российской территории
У Крыма есть сложности из-за недостатка воды. Однако Украине стоит забыть про заявления о водной блокаде российского полуострова, ведь принятые меры позволяют надеяться на лучшее. Об этом рассказал заместитель председателя Общественной палаты республики Александр Форманчук.
По его словам, водная блокада Украиной станет лишь главой в истории. Тем не менее живительной влаги, по его мнению, будет мало и в 2021 году. В долгосрочной перспективе с этой проблемой помогут разобраться опреснительные установки, первая из которых будет построена в районе Николаевки. Пока же, отмечает эксперт, придется рационально расходовать жидкость и устранять неполадки в водопроводных сетях.
Форманчук подчеркнул в разговоре с РИА "Новости", что Северо-Крымский канал уже не сможет подать воду на полуостров, что бы на Украине не говорили. Часть канала, которая расположена рядом с Незалежной и пролегает по ее территории, уже выведена из строя, нормально работать она не сможет. Эксперт отметил, что если Киев сейчас бы передумал и разрешил открыть канал, эффектна никакого бы не было.
Как заявил Форманчук, опреснительные установки способны заменить днепровскую воду, он добавил, что блокада со стороны Украины нестрашна Крыму. Однако специалист считает, что Незалежная еще долго будет поднимать этот вопрос публично ради своей выгоды.
Ранее на Украине поиздевались над Россией из-за дефицита воды в Крыму.

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