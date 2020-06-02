Северный ветер: какими преимуществами обладает новый ракетный подводный крейсер «Князь Владимир»

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов подписал акт о приёмке нового ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта «Борей-А» «Князь Владимир». Подводная лодка уже скоро приступит к выполнению задач в составе Северного флота, корабль способен нести на борту 16 новейших межконтинентальных баллистических ракет «Булава». Субмарины проекта «Борей-А» приходят на смену подводным ракетоносцам предыдущих поколений и призваны укрепить ядерную триаду России, отмечают эксперты.

ВМФ России получил ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А (шифр «Борей-А») «Князь Владимир». Акт о приёмке корабля подписал главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов.

«Сегодня, в День Северного флота, мной утверждён приёмный акт об успешном завершении испытаний и готовности Объединённой судостроительной корпорации, предприятия «Севмаш» передать ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» в состав ВМФ», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы главнокомандующего ВМФ.

Уточняется, что крейсер «Князь Владимир» будет выполнять задачи в составе Северного флота. Официальной датой вхождения крейсера в состав российского флота станет день проведения торжественной церемонии первого поднятия на корабле Андреевского флага, эта дата станет известна в ближайшее время.

Ранее свои подписи под приёмным актом ракетного крейсера «Князь Владимир» поставили председатель комиссии государственной приёмки кораблей Главного командования Военно-морского флота капитан 1-го ранга Алексей Потешкин, генеральный директор АО «ПО «Севмаш» Михаил Будниченко, генеральный конструктор ЦКБ МТ «Рубин» Сергей Суханов и командир экипажа крейсера капитан 1-го ранга Владислав Дружин.

Корабль был заложен в 2012 году в присутствии президента и верховного главнокомандующего России Владимира Путина. В середине мая 2020 года ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) «Князь Владимир» приступил к подводным испытаниям, во время которых приёмо-сдаточная комиссия проверила качество устранения выявленных ранее недочётов и работоспособность корабля.

При этом основные испытания, включая ракетные стрельбы, крейсер прошёл ещё в 2019 году. Так, в октябре со стратегического ракетоносца впервые был произведён испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования «Булава».

Комментируя приёмку корабля, генеральный директор АО «ПО «Севмаш» Михаил Будниченко отметил, что создание подлодки стало доказательством того, что в России продолжают развиваться «лучшие кораблестроительные традиции». «Князь Владимир» стал новым словом в области создания стратегических ракетоносцев и обладает «более совершенными» характеристиками по сравнению с подлодками предыдущих поколений, добавил он. Слова Будниченко приводит издание Минобороны России «Красная звезда».

Эффект бесшумности

РПКСН «Князь Владимир» стал первым кораблём усовершенствованного проекта 955А «Борей-А» атомных подводных лодок 4-го поколения, спущенным на воду. Как и стоящие на вооружении ВМФ субмарины проекта 955 «Борей» — «Юрий Долгорукий», а также «Александр Невский» и «Владимир Мономах», крейсер «Князь Владимир» был сконструирован в ЦКБ МТ «Рубин» (Санкт-Петербург), а создавался в Северодвинске, на верфях АО «ПО «Севмаш». Корабль был спущен на воду в ноябре 2017 года.

Помимо крейсера «Князь Владимир» в Северодвинске сейчас строятся ещё четыре подводных ракетоносца проекта 955А («Борей-А»): «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов», «Император Александр III» и «Князь Пожарский».

Предполагается, что атомные подлодки проекта «Борей» и «Борей-А» заменят в перспективе подводные атомоходы третьего поколения проекта 667БДР «Кальмар» и проекта 667БДРМ «Дельфин», а также ракетоносцы проекта 941 «Акула».

Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения К-433 «Святой Георгий Победоносец» проекта 667БДР «Кальмар»

© Министерство обороны РФ

Новые субмарины призваны стать элементом ядерной триады России и будут нести на борту межконтинентальные баллистические ракеты с ядерным боезарядом Р-30 «Булава» разработки Московского института теплотехники (МИТ). «Бореи» способны осуществлять пуск МБР даже из-под ледяного покрова Арктики. Для этого атомоходу не нужно проламывать ледяную толщу — это важное отличие от подводных крейсеров проекта 667, несущих на борту ракеты Р-29РМУ2 «Синева» и Р-29РМУ2.1 «Лайнер».

Каждая ракета имеет 10 ядерных головных частей при радиусе действия в 8000 км и круговом вероятном отклонении в 250—300 м. Кроме того, МБР «Булава» способны преодолевать системы ПРО вероятного противника.

Одним из важных преимуществ подлодок проекта «Борей» является их малозаметность для противника. Низкий уровень шума обеспечивается благодаря применению специальных звукопоглощающих материалов. Также конструкторам удалось оснастить крейсер более совершенными средствами связи, обнаружения, были улучшены такие показатели, как обитаемость экипажа и живучесть самой лодки.

Как отметил в беседе с RT военный эксперт Михаил Тимошенко, именно малошумность является ключевым преимуществом подводного крейсера «Князь Владимир».

«Что касается максимальной подводной скорости, рабочей и предельной глубин погружения, то эти показатели примерно одинаковы для всех подлодок серии 955, включая лодки «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах». Но крейсер 955А отличается значительно меньшей шумностью. Он может развивать высокую скорость не боясь, что его обнаружат. Сегодня российский подводный флот выходит на такой уровень шумности, при котором подлодки будет очень сложно засекать возможному противнику», — пояснил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается военный обозреватель Виктор Баранец.

«Конструкторам удалось добиться в случае с крейсером «Князь Владимир» минимальной шумности. Это чрезвычайно важный фактор: если противник первый обнаружит лодку, то у него будет больше шансов уничтожить её. Также у этого крейсера достаточно серьёзная система управления, вооружение — установлено 16 баллистических ракет морского базирования. Плюс, главное достоинство подводного крейсера «Князь Владимир» — гидроакустическая система слежения, с помощью которой можно видеть и слышать противника», — подчеркнул эксперт в комментарии RT.

Подводное водоизмещение субмарины проекта 955 — 24 тыс. т, длина — 170 м, ширина — 13,5 м, скорость — до 29 узлов (53,7 км/ч), рабочая глубина погружения — до 400 м, предельная глубина — 480 м, автономность — 90—100 суток. Судно способно нести на борту 16 межконтинентальных баллистических ракет.

По сравнению с субмаринами более ранних модификаций, «Князь Владимир» также получил обновлённый внешний вид и более обтекаемую форму корпуса.

«Всё лучшее, что есть сегодня в российском военно-морском секторе собрано в подлодке «Князь Владимир». У крейсера хорошие ходовые качества, он способен погружаться на глубину порядка 500 метров, на что способна далеко не каждая подводная лодка», — подчеркнул Виктор Баранец.

«Ядерный кулак»

Отметим, что работы по созданию новых носителей стратегических ядерных вооружений, таких как подводные ракетоносцы, а также новых ракет-носителей, ведутся в соответствии с международными соглашениями в ядерной сфере. Так, американо-российским договором СНВ-III ограничивается только количеством развёрнутых странами межконтинентальных баллистических ракет. Суммарное количество развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок не должно превышать 800 единиц, а боезарядов на развёрнутых носителях — 1550 единиц.

При этом каждая из стран-участниц соглашения имеет право по своему усмотрению модернизировать стратегические вооружения ядерной триады. Морской компонент играет значительную роль в составе стратегических ядерных сил США и России, обе страны ведут работы по обновлению стратегических подводных ракетоносцев.

Испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования "Булава" с новейшего стратегического ракетоносца "Князь Владимир" проекта "Борей-А"

© Министерство обороны РФ/РИА Новости

На сегодняшний день роль ключевого морского элемента в составе ядерной триады ВС США играет подводный ракетоносец класса «Огайо», несущий на борту 24 МБР. АПЛ этого типа были созданы ещё в прошлом веке, в годы холодной войны. Как отмечает издание The National Interest, корабли этого класса уже приближаются к предельному сроку службы.

На смену им в США разрабатывается новый стратегический атомный ракетоносец класса «Колумбия», в котором планируется задействовать многие технологии и наработки многоцелевых субмарин класса «Вирджиния». Однако строительство АПЛ типа «Колумбия» будет начато лишь в 2021 году, первая подлодка может быть принята на вооружение только к 2031 году.

Что касается вводящихся в эксплуатацию российских подлодок проекта 955А, то американское издание характеризует их как корабли, «обладающие исключительными возможностями».

С этой оценкой согласны и опрошенные RT эксперты.

«Появление в составе ВМФ России подлодок проекта «Борей-А» увеличит ударную мощь флота не менее, чем на 20%», — отметил Михаил Тимошенко.

Похожей точки зрения придерживается и Виктор Баранец.

«В целом, проект «Борей-А» значительно усовершенствует «ядерный кулак» российского флота», — подытожил эксперт.