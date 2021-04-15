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"Северный поток-2" внес раскол в немецком правительстве - эксперт

15 апреля 2021, 21:05  •  51 • Политика
Фото: Jens Buttner/dpa/www.globallookpress.com
Представители германского кабмина пытаются усидеть на двух стульях
Реализация проекта "Северный поток-2" и российский газ внесли раскол среди членов кабмина ФРГ. К такому выводу пришел ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин, сообщает ИА "Экономика Сегодня".
По его словам, немецкие власти весьма противоречиво высказываются о балтийском газопроводе, и поэтому непонятно, кому там верить.
"Германский политический истеблишмент не то что расколот, а пытается усидеть на нескольких стульях. Экономическая целесообразность проекта очевидна, но существует и агрессивное давление со стороны западных партнеров ФРГ, поэтому в данном вопросе возник торг", – считает Камкин.
Одновременно, подчеркнул специалист, Евросоюз не сможет обойтись без российского сырья, а "Северный поток" и "Северный поток-2" являются наиболее экономически эффективной газовой трубопроводной магистралью.
По его словам, магистраль в любом случае будет запущена, но давление со стороны Запада продолжится и после ввода "СП-2" в эксплуатацию.
Ранее в четверг, 15 апреля, глава МИД ФРГ Хайко Маас на фоне призывов некоторых представителей ЕС прекратить строительство "СП-2" в связи с напряженной ситуацией в Донбассе заявил, что Берлин против подобного развития событий. По его мнению, это не только не приведет к снижению напряженности в регионе и деэскалации конфликта, но и может иметь обратный эффект.
А накануне стало известно, что самолет береговой охраны Бундесвера совершил облет зоны укладки труб российско-немецкого газопровода после информации о появлении рядом со стройкой неизвестной подлодки. Это может свидетельствовать о том, что власти Германии, как бы там ни было, озабочены нежелательной активностью неких сил у нашей топливной магистрали.

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