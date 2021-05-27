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"Северный поток-2" в обмен на СПГ США: в бундестаге рассказали об уступках Германии

27 мая 2021, 14:15  •  71 • Политика
Фото: J.Koehler via www.imago-images.d/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Немцам придется заплатить за поддержку российского проекта
Берлину придется согласиться на покупку американского сжиженного газа ради спасения "Северного потока-2". Об этом сказал депутат бундестага Армин-Паулус Хампел.
На прошлой неделе Белый дом отказался от части санкций в отношении "Северного потока-2". Американцы прямо указали, что пошли на этот шаг ради хороших отношений с ФРГ. Теперь очередь Германии идти на уступки США, считает немецкий парламентарий.
"Германия должна предложить США некоторые компенсации и уже предложила построить терминал СПГ на своем побережье",
– приводит "Прайм" слова депутата бундестага. Он пояснил, что немцы не заинтересованы в СПГ США, поскольку он дороже российского трубопроводного газа, плохо влияет на экологию и требует больших усилий при регазификации и транспортировке. Однако Берлину придется строить терминал и покупать СПГ у США, раз уж Вашингтон прислушался к его доводам по "Северному потоку-2".
Впрочем, Хампел не уверен, что американцы окончательно отказались от борьбы против российского проекта. При этом его коллега, депутат бундестага Вальдемар Гердт полагает, что все дело в твердой позиции Берлина по "Северному потоку-2", от которой немецкие власти не отступали ни на шаг в течение нескольких лет. Тем самым они убедили США, что намерены всегда отстаивать свои интересы, а дальнейшее давление может привести к потере Вашингтоном союзника в Европе, передает РИА "Новости".
Накануне в Польше дали понять, что недовольны решением США отказаться от санкционного давления на сторонников проекта "Северный поток-2". Впрочем, у Варшавы теперь есть другой союзник в этом вопросе: к новым санкциям против российских газопроводов призвали в Лондоне.

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