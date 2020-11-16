Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
А нас за что: в Германии не поняли ответные санкции России
«Через месяц-два» – Украину ждёт карабахский сценарий
"А что ты ко мне обращаешься?": Тихановскому аукнулись его слова. Лука...
Лукашенко пытались застрелить
Главная / Политика

"Северный поток-2" станет полем битвы Байдена и Трампа

16 ноября 2020, 13:15  •  60 • Политика
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
Ни один американский лидер уже не рискнет отменить санкции против газопровода
Наивно рассчитывать, что после смены хозяина Белого дома России и Германии станет проще запустить "Северный поток-2". США будут рьяно вступать против проекта и при Дональде Трампе, и при Джо Байдене у власти. В этом убеждены российские политологи.
По мнению сенатора Алексея Пушкова, и демократы, и республиканцы в США считают, что новый экспортный газопровод увеличит влияние России в Европе, поэтому обе партии стремятся помешать его строительству. Байден, с одной стороны, не заинтересован в санкциях против "Северного потока-2", поскольку это вредит интересам Германии и европейских предпринимателей, с которыми он намерен восстанавливать утраченные при Трампе связи. Но стратегически он настроен против проекта.
"Байден будет стараться утопить этот проект, но утопить косвенными средствами, которые не будут вызывать раздражения со стороны немцев и не будут отталкивать Германию от США",
– приводит "ПолитНавигатор" мнение Пушкова. В то же время, Байден не только не смягчит санкции против газопровода, но и усилит их, полагает политолог Дмитрий Куликов. В противном случае он даст козырь республиканцам и Дональду Трампу, которые смогут обвинить Байдена в предательстве американских интересов в случае запуска "Северного потока-2" во время его правления.
"Поэтому он не только не пойдет навстречу, а еще может быть включено соревнование, кто был более жестким по отношению к России и в отношении "Северного потока-2", – допустил Куликов.
Ранее пришли новости из Вашингтона о том, как будут действовать американские рестрикции против "Северного потока-2". Немецкие компании и чиновники будут выведены из-под удара.
Выборы президента США состоялись 3 ноября. Официальные итоги еще не объявлены, но Байден назвал себя победителем еще 7 ноября, а 14 ноября Трамп впервые допустил, что может покинуть Белый дом в январе 2021 года.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



60
Источник
Похожие новости
16 ноября 2020, 01:20
Цискаридзе блистательно ответил на вопрос о русском Крыме, напомнив о пролитой крови предков
16 ноября 2020, 09:35
Радикалы требовали бомбить русских в Донбассе, но после ночного решения трёх лидеров замолчали
16 ноября 2020, 01:20
Главный секрет российской авиации: Sohu рассказали, как русские дали шанс США
16 ноября 2020, 07:45
Дональд Трамп впервые заявил о победе Байдена и сразу ударил по демократу
16 ноября 2020, 07:45
Русского депутата попытались выгнать с выборов в Молдавии: "Чемодан, вокзал, Россия!"
16 ноября 2020, 09:35
В Совфеде оценили прошедшие выборы президента в Молдавии
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 ноября 2020, 00:25
Одесский эксперт рассказал, как отреагируют одесситы, если город перейдет под протект...
16 ноября 2020, 01:20
Цискаридзе блистательно ответил на вопрос о русском Крыме, напомнив о пролитой крови ...
16 ноября 2020, 09:35
Радикалы требовали бомбить русских в Донбассе, но после ночного решения трёх лидеров ...
16 ноября 2020, 08:40
Клинтон публикует план Америки для мира: хорошая новость для России
16 ноября 2020, 08:40
Русская угроза нависла над польской мечтой
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 ноября 2020, 17:35
Российские миротворцы появятся на польско-украинской границе после атаки Киева на Донбасс
15 ноября 2020, 16:10
Посол Азербайджана наказан после людоедского заявления о русских: Об отзыве заявили в Турции
15 ноября 2020, 00:35
Захарова развела руками в ответ на апокалиптичный намёк Берлина: "Мы же вежливые люди"
14 ноября 2020, 02:35
"Будет второй срок": Трамп отказался покидать Белый дом
14 ноября 2020, 20:55
"А что ты ко мне обращаешься?": Тихановскому аукнулись его слова. Лукашенко не удержался от иронии
15 ноября 2020, 21:40
За 5 минут до подписания соглашения по Карабаху: Истинную роль Путина вскрыли две фразы
11 ноября 2020, 02:10
"Впереди большой шухер": Путин прямо заявил о чистках мирового масштаба - Хазин
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.