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"Северный поток-2" сохранит поддержку Франции – эксперт

02 февраля 2021, 14:55  •  222 • Политика
Фото: Gazprom / Globallookpress.com
Призыв Парижа остановить строительство газопровода сочли несерьезным
Франция заинтересована в поставках трубопроводного газа из России, поэтому призыв ее дипломата усилить санкции против Москвы, запретив строительство "Северного потока-2", не стоит воспринимать как реальное намерение. В этом убеждена замруководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова.
Она напомнила, что после реализации проекта Германия станет крупным газовым хабом в Европе и сможет поставлять топливо в другие страны, в том числе во Францию. Так что Париж является сторонником газопровода и выступает за его скорейший запуск.
"В Евросоюзе на государственном уровне против "Северного потока – 2" выступают лишь Польша и страны Балтии. Все остальные страны поддерживают проект",
– подчеркнула Мильчакова в комментарии РИА ФАН. Она отметила, что грубое давление Вашингтона на Брюссель с требованием запретить проекта в Европе привело к тому, что и руководство ЕС поддержало "Северный поток-2".
Ранее в Польше заявили, что члены ЕС перессорились из-за российского газопровода. Однако в Берлине настаивают, что останавливать реализацию проекта на данном этапе категорически невыгодно.

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