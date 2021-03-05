"Северный поток-2" сделает Украину бесполезной для США

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Интерес американцев к Киеву держится на личных выгодах

Как только российский трубопровод "Северный поток-2" будет достроен, украинцам придется затянуть пояса. Весь смысл поддержки со стороны Америки зиждется на возможности манипулировать Украиной против России. Такого мнения придерживается политолог Александр Разуваев.



Эксперт напомнил, что украинский майдан 2014 года был призван дать американцам в руки ряд козырей. Через подконтрольную Незалежную они хотели захватить власть над Крымом и экспортом нашего газа на европейские территории. Однако реализовать свои коварные планы Вашингтону не удалось: крымчане вернулись в родную Россию, а "Северный поток” поставил под угрозу вопрос с транзитом газа.

Теперь у США нет объективных причин возиться с Украиной. Тем более, что разваленная страна и растущие аппетиты киевского режима требуют постоянных финансовых вливаний. Поэтому, как только трубопровод будет достроен, Незалежная перестанет интересовать Белый дом, передает слова эксперта РИА ФАН.

Как добавил Разуваев, для России в этом есть безусловные плюсы: мы сможем благополучно забыть об Украине, которая без поддержки американцев мало на что способна.

Ранее стало известно, что "Академик Черский" достроит "Северный поток-2" в сентябре. Подключение второго судна ускорит процесс возведения газопровода.