«Северный поток 2»: санкции США и компромисс России • 94 • Аналитика

Введение США с подачи Конгресса санкций против «Северного потока 2», мгновенно подписанных президентом Трампом, создало новую ситуацию в Европе.



Стокгольмский вердикт

«Газпром» отступил от своих позиций и пошёл на договорённость с «Нафтогазом» по транзиту, включающую выплату 2,9 млрд. долларов Киеву по вердикту Стокгольмского арбитража, это тяжёлый компромисс для Москвы и следствие американских санкций, которые реально приостановили строительство СП-2, минимум на полгода.







Невольно вспоминается, как президент Янукович получил три миллиарда долларов кредита от Москвы, и вот теперь президент Зеленский тоже получил почти три миллиарда, хотя и по другим основаниям, по решению Стокгольмского арбитража.



Но Москва дала деньги, и сразу, хотя могла растянуть эти выплаты поставками газа, на что «Нафтогаз» соглашался. Кажется, Москва делает ставку на Зеленского в его прогнозируемом столкновении с националистами, стоящими за Порошенко. Как на меньшее зло.



Большая европейская игра

Стокгольмские миллиарды и украинский транзит – это ещё и большая европейская политика. Впервые санкции США обрушились на Германию и в целом на Европу: на все энергетические и строительные компании, имеющие отношение к СП-2. Под угрозой оказалось энергоснабжение Германии.



В этой ситуации Россия идёт на компромисс и уступки по украинскому транзиту, Украина также идёт на компромисс со своей стороны, видимо, под давлением Германии и Евросоюза. В результате Россия и Германия со своими друзьями и СП-2 ситуативно оказываются в одной лодке против санкций США. Это важный эпизод в разворачивающейся Большой европейской игре за газ и пути его доставки.



Глава МИД Сергей Лавров делает резкое заявление: «Россия точно будет отвечать на санкции против СП-2». Так, чтобы не «выстрелить себе в ногу». Почти одновременно с этим США по линии спецслужб дают Москве информацию о готовящихся терактах в Петербурге — невероятный факт, учитывая сегодняшние отношения Вашингтона и Москвы, если только президент Трамп не хочет смягчить реакцию Москвы на санкции против СП-2, намекая этим, что он вынужден был их подписать.



По сумме обстоятельств

Вице-премьер Дмитрий Козак назвал выплату 2,9 млрд. долларов Киеву «тяжёлым решением, выбором между плохим и очень плохим». Чем отличаются «плохое» от «очень плохого»?



Здесь и санкции Конгресса, реально притормозившие строительство СП-2, и судебная тягомотина в находящихся под влиянием США международных судах, и ситуация на Украине. А ещё скоро будет суд в Лондоне по трёхмиллиардному кредиту России Украине в бытность президента Януковича — это, кажется, ещё одна причина, по которой пришлось оплатить стокгольмский газовый вердикт.



Если Россия отказалась бы выплатить присуждённый в Стокгольме долг, Лондонский суд мог на этом основании отказаться рассматривать иск России. И поэтому тоже Москва выплатила 2,9 млрд. долларов Киеву сразу деньгами. Конечно, Лондонский суд может пойти по стокгольмскому пути, но тогда Запад и его финансовая система утратят репутацию в незападном мире, а Россия может объявить Запад неправовым сообществом.



Перемога как зрада

Вообще, как бы украинский «Нафтогаз» весьма опрометчиво так дерзко ведёт себя с «Газпромом», заваливая его судебными исками. Его «победа», несомненно, пиррова, поскольку «Газпром» как поставщик энергоресурсов сумеет отыграть свои стокгольмские убытки.



«Нафтогаз» как бы украинский, потому что реально им управляют американские менеджеры, для них «Нафтогаз» – только инструмент противодействия России, а что будет потом, не важно. А что может быть? Может не быть скидки в 25 процентов, которая была в отвергнутом пакете «Газпрома». Новые договорённости – новые скидки.



С другой стороны, уступки «Газпрома» обусловлены всей суммой политико-экономических обстоятельств большой европейской игры: Москва всё ещё пытается создать ось Москва — Берлин против санкционного давления США.



Введение США с подачи Конгресса санкций против «Северного потока 2», мгновенно подписанных президентом Трампом, создало новую ситуацию в Европе.«Газпром» отступил от своих позиций и пошёл на договорённость с «Нафтогазом» по транзиту, включающую выплату 2,9 млрд. долларов Киеву по вердикту Стокгольмского арбитража, это тяжёлый компромисс для Москвы и следствие американских санкций, которые реально приостановили строительство СП-2, минимум на полгода.Невольно вспоминается, как президент Янукович получил три миллиарда долларов кредита от Москвы, и вот теперь президент Зеленский тоже получил почти три миллиарда, хотя и по другим основаниям, по решению Стокгольмского арбитража.Но Москва дала деньги, и сразу, хотя могла растянуть эти выплаты поставками газа, на что «Нафтогаз» соглашался. Кажется, Москва делает ставку на Зеленского в его прогнозируемом столкновении с националистами, стоящими за Порошенко. Как на меньшее зло.Стокгольмские миллиарды и украинский транзит – это ещё и большая европейская политика. Впервые санкции США обрушились на Германию и в целом на Европу: на все энергетические и строительные компании, имеющие отношение к СП-2. Под угрозой оказалось энергоснабжение Германии.В этой ситуации Россия идёт на компромисс и уступки по украинскому транзиту, Украина также идёт на компромисс со своей стороны, видимо, под давлением Германии и Евросоюза. В результате Россия и Германия со своими друзьями и СП-2 ситуативно оказываются в одной лодке против санкций США. Это важный эпизод в разворачивающейся Большой европейской игре за газ и пути его доставки.Глава МИД Сергей Лавров делает резкое заявление: «Россия точно будет отвечать на санкции против СП-2». Так, чтобы не «выстрелить себе в ногу». Почти одновременно с этим США по линии спецслужб дают Москве информацию о готовящихся терактах в Петербурге — невероятный факт, учитывая сегодняшние отношения Вашингтона и Москвы, если только президент Трамп не хочет смягчить реакцию Москвы на санкции против СП-2, намекая этим, что он вынужден был их подписать.Вице-премьер Дмитрий Козак назвал выплату 2,9 млрд. долларов Киеву «тяжёлым решением, выбором между плохим и очень плохим». Чем отличаются «плохое» от «очень плохого»?Здесь и санкции Конгресса, реально притормозившие строительство СП-2, и судебная тягомотина в находящихся под влиянием США международных судах, и ситуация на Украине. А ещё скоро будет суд в Лондоне по трёхмиллиардному кредиту России Украине в бытность президента Януковича — это, кажется, ещё одна причина, по которой пришлось оплатить стокгольмский газовый вердикт.Если Россия отказалась бы выплатить присуждённый в Стокгольме долг, Лондонский суд мог на этом основании отказаться рассматривать иск России. И поэтому тоже Москва выплатила 2,9 млрд. долларов Киеву сразу деньгами. Конечно, Лондонский суд может пойти по стокгольмскому пути, но тогда Запад и его финансовая система утратят репутацию в незападном мире, а Россия может объявить Запад неправовым сообществом.Вообще, как бы украинский «Нафтогаз» весьма опрометчиво так дерзко ведёт себя с «Газпромом», заваливая его судебными исками. Его «победа», несомненно, пиррова, поскольку «Газпром» как поставщик энергоресурсов сумеет отыграть свои стокгольмские убытки.«Нафтогаз» как бы украинский, потому что реально им управляют американские менеджеры, для них «Нафтогаз» – только инструмент противодействия России, а что будет потом, не важно. А что может быть? Может не быть скидки в 25 процентов, которая была в отвергнутом пакете «Газпрома». Новые договорённости – новые скидки.С другой стороны, уступки «Газпрома» обусловлены всей суммой политико-экономических обстоятельств большой европейской игры: Москва всё ещё пытается создать ось Москва — Берлин против санкционного давления США. Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





94 Источник Похожие новости Почему не будет Pax Germanica Исторические претензии Меньше сажать - больше бизнесовать Уходящий 2019-й: хороший год для России Тактика финской армии в 1941-1944 годах Зачем продавали «Газпром» Новости партнеров